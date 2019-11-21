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21 ноября • обновлено в 13:39
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Без льгот на метро: "Слуга народа" назвал "реальную" зарплату нардепа

1.4т
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Нардеп от партии "Слуга народа" Виталий Безгин заявил, что зарплата народных избранников должна составлять около 100 тысяч гривен.

При этом их стоит лишить всех депутатских льгот. Такое признание он сделал в интервью OBOZREVATEL.

По его словам, ему сложно посчитать наверняка, сколько именно должен получать депутат Верховной Рады. Однако зарплату нужно начислять в долларах.

Новости
"100 тысяч хватит": в "Слуге народа" назвали приемлемую зарплату нардепа

Виталий Безгин

Виталий Безгин

"Сложно сказать. Нужно убить непонятные льготы, бесплатный проезд в метро и так далее. Зарплата должна быть где-то 4-5 тысяч долларов, как минимум 100 тысяч гривен", – убежден нардеп.

Отметим, что согласно обнародованному списку зарплат депутатов Верховной Рады девятого созыва, за октябрь Виталий Безгин заработал 39 572 гривен.

Сколько заработали народные депутаты

Сколько заработали народные депутаты

LIGA.net

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Виталий Безгин признался, что действительно получал депутатскую зарплату в конверте. При этом отметил, что "слугам народа" за работу в Раде не платят от 5 до 15 тысяч долларов ежемесячно.

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Автор
Марта Рок Марта Рок
Персона
Виталий Безгин
Место
Украина
Теги
Партия Слуга народа Верховная Рада Украины депутат зарплата
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Красноармеец Киевский
Красноармеец Киевский
оxуели колониальные слуги.
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Кульшин Владимир
Кульшин Владимир
100000 зарпла на одног, 45 миллионов в месяц на вех, 540 миллионов в год!!! За что?!!!На хрена нам эти "рабы на галерах" в таком количестве? Нужно требовать референдум на 100-150 челок и не более! Конгрес США состоит из двух палат. Сенат - 100 человек (по 2 чел. от каждого штата) и Палата представителей - 435 человек, в которую избирают от каждого штата в зависимости от численности штата. Это при численности США 327 миллионов человек получается один представитель от 750 тысяч жителей. Если их метод применить к Украине мы должны иметь 46 сенаторов и 56 депутатов! Всего 102 человека! Мы, что багаче США? Зачем на эти парикмахеры, фотографы, тамада и прочее ...но?!
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