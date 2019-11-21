Без льгот на метро: "Слуга народа" назвал "реальную" зарплату нардепа

Нардеп от партии "Слуга народа" Виталий Безгин заявил, что зарплата народных избранников должна составлять около 100 тысяч гривен.

При этом их стоит лишить всех депутатских льгот. Такое признание он сделал в интервью OBOZREVATEL.

По его словам, ему сложно посчитать наверняка, сколько именно должен получать депутат Верховной Рады. Однако зарплату нужно начислять в долларах.

Виталий Безгин

"Сложно сказать. Нужно убить непонятные льготы, бесплатный проезд в метро и так далее. Зарплата должна быть где-то 4-5 тысяч долларов, как минимум 100 тысяч гривен", – убежден нардеп.

Отметим, что согласно обнародованному списку зарплат депутатов Верховной Рады девятого созыва, за октябрь Виталий Безгин заработал 39 572 гривен.

Сколько заработали народные депутаты LIGA.net

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Виталий Безгин признался, что действительно получал депутатскую зарплату в конверте. При этом отметил, что "слугам народа" за работу в Раде не платят от 5 до 15 тысяч долларов ежемесячно.

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