МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
экшн-камеры Участвовать
Приз
Регистрация
БлогиМир

/Новости политики

''Убирайтесь из Крыма'': у Трампа жестко поставили Россию на место

3.1тЧитать материал на украинском

Советник президента США Дональда Трампа по вопросам национальной безопасности Джон Болтон заявил, что Россия должна вывести свои войска из Крыма и Донбасса, а также прекратить деструктивную деятельность на других направлениях.

"Было бы полезно, если бы они (россияне) прекратили вмешиваться в наши выборы ... убралис из Крыма и Донбасса, которые находятся в Украине", - заявил, находясь с визитом в Тбилиси, сообщает Reuters.

Он также отметил, что РФ должна прекратить использование запрещенного химического оружия в попытках убийства беглецов из России на Западе, и стать "менее надоедливой на Ближнем Востоке".

Новости
Новые санкции против России: США сделали неоднозначный намек

При этом американский чиновник подчеркнул, что такое поведение Москвы побудило Вашингтон применять санкции против России, и теперь администрация США находится в процессе рассмотрения дополнительных санкций против РФ.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Болтон заявил, что США не признают аннексию Россией Крыма, а санкции против РФ должны остаться в силе.

Читайте все новости по теме "Аннексия Крыма" на OBOZREVATEL.

Темы
Аннексия КрымаРоссийско-украинский конфликт
Место
США
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
2
3
Смешно
7
Интересно
0
Печально
1
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Наши блоги