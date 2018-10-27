''Убирайтесь из Крыма'': у Трампа жестко поставили Россию на место

Советник президента США Дональда Трампа по вопросам национальной безопасности Джон Болтон заявил, что Россия должна вывести свои войска из Крыма и Донбасса, а также прекратить деструктивную деятельность на других направлениях.

"Было бы полезно, если бы они (россияне) прекратили вмешиваться в наши выборы ... убралис из Крыма и Донбасса, которые находятся в Украине", - заявил, находясь с визитом в Тбилиси, сообщает Reuters.

Он также отметил, что РФ должна прекратить использование запрещенного химического оружия в попытках убийства беглецов из России на Западе, и стать "менее надоедливой на Ближнем Востоке".

При этом американский чиновник подчеркнул, что такое поведение Москвы побудило Вашингтон применять санкции против России, и теперь администрация США находится в процессе рассмотрения дополнительных санкций против РФ.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Болтон заявил, что США не признают аннексию Россией Крыма, а санкции против РФ должны остаться в силе.