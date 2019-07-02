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Выборы в Верховную Раду Украины 2019

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"Убили Украину!" У Зеленского заступились за "ватного" кандидата в Раду

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Скандальный кандидат в народные депутаты от президентской партии "Слуга народа" Максим Бужанский не является "зашкварным".

Об этом в интервью "Цензору" рассказал руководитель избирательного штаба партии "Слуга народа" Александр Корниенко.

"Мы работаем с Днепром тесно и спрашиваем их. И пока выглядит так, что он не 100% "зашкварный", как говорит про это Facebook. Это мажоритарка, люди разберутся по месту", – коротко ответил он.

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Отметим, что Бужанский в сети выступал против Евромайдана, сообщая, что "вы убили эту страну". При этом он являлся сторонником "Партии регионов" и диктаторов СССР.

"Ну, это его позиция, он не является членом партии, но при этом выдвигается по мажоритарному округу от "Слуги народа"… Мы не разделяем людей на вату, вышивату. У нас нет линии разграничения по языку или географии. У нас линия разграничения это между новой и старой системой", – пояснил Корниенко.

Как сообщал OBOZREVATEL, известная украинская журналистка и блогер Елена Монова жестко раскритиковала представителей команды "Слуга народа", в частности Максима Бужанского, который неожиданно для жителей Днепра решил пойти в политику.

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Тема
Внеочередные выборы в Верховную Раду 2019
Место
Украина
Тег
Партия "Слуга народа"
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Шевченко Николай
Шевченко Николай
На партию смотреть страшно. Сплошная кунсткамера.
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Свичкаренко Игорь
Свичкаренко Игорь
Неужели хвалённый ум Порошенко не понимает, что разделяя украинцев на правильных (тех кто за НАТО и ЕС) и неправильных (кто против)! Он проигрываете!!! ЗЕ как раз объединяет людей! Нормальный человек не пойдёт убивать соседа просто так, во все времена идеология сталкивала народы! Будь то коммунистическая или фашистская! Уберите идеологию из жизни людей и они будут нормально общаться и сосуществовать!!! Большинство людей не хотят разделений на правильных и не правильных по любой тематике - язык, вера, и тд. Судя по риторике Порохоботов они или этого так и не поняли или сознательно педалируют данную тематику! Их электорат -15-20 % , но они очень агрессивны! Крови попортит ещё не мало!
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