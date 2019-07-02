"Убили Украину!" У Зеленского заступились за "ватного" кандидата в Раду

Скандальный кандидат в народные депутаты от президентской партии "Слуга народа" Максим Бужанский не является "зашкварным".

Об этом в интервью "Цензору" рассказал руководитель избирательного штаба партии "Слуга народа" Александр Корниенко.

"Мы работаем с Днепром тесно и спрашиваем их. И пока выглядит так, что он не 100% "зашкварный", как говорит про это Facebook. Это мажоритарка, люди разберутся по месту", – коротко ответил он.

Отметим, что Бужанский в сети выступал против Евромайдана, сообщая, что "вы убили эту страну". При этом он являлся сторонником "Партии регионов" и диктаторов СССР.

"Ну, это его позиция, он не является членом партии, но при этом выдвигается по мажоритарному округу от "Слуги народа"… Мы не разделяем людей на вату, вышивату. У нас нет линии разграничения по языку или географии. У нас линия разграничения это между новой и старой системой", – пояснил Корниенко.

Как сообщал OBOZREVATEL, известная украинская журналистка и блогер Елена Монова жестко раскритиковала представителей команды "Слуга народа", в частности Максима Бужанского, который неожиданно для жителей Днепра решил пойти в политику.

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