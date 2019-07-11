Убили мирного жителя: террористы "ДНР" обстреляли село на Донбассе

Террористы "ДНР" 11 июля обстреляли село Чермалык (Донецкая область) на Донбассе, в результате один мирный житель получил ранения, от которых скончался.

Это произошло около 21:00, информирует пресс-служба ООС на своей странице в Facebook.

Указывается, что противник открыл огонь по гражданских объектах из артиллерийского орудия. Погибший – гражданин Украины 1970 года рождения.

Иллюстрация. Террористы на Донбассе Фокус

По предварительным данным, снаряд упал прямо во двор частного дома. Военные медики одной из частей Объединенных сил оказали пострадавшему медицинскую помощь и провели эвакуацию раненого.

"Пострадавший незамедлительно был доставлен санитарным транспортом в сопровождении санитарного инструктора к месту оказания профессиональной медицинской помощи. Вскоре, от полученных травм мужчина скончался", – говорится в сообщении.

В штабе ООС подчеркнули, что российские оккупационные подразделения в очередной раз продемонстрировали циничное пренебрежение нормами международного гуманитарного права и ударили из оружия, запрещенного минскими соглашениями по гражданской инфраструктуре и мирным жителям украинского населенного пункта. Подчеркивается, что воины Объединенных сил подавили вражескую огневую активность.

Как писал OBOZREVATEL, 10 июля террористы обстреляли автоколонну с главой Донецкой области, в результате чего погиб один украинский военный.

Ранее на Донбассе вблизи населенного пункта Водяное российские оккупанты обстреляли санитарное авто ОС. Тогда двое украинских военных медиков погибли, один получил ранение.

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