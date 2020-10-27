Убийца, который возглавит ОТО: как Лозинский смог победить на местных выборах

Вскоре Подвысоцкую объединенную территориальную общину в Кировоградской области возглавит бывший народный депутат от "Блока Юлии Тимошенко" Виктор Лозинский. Это имя громко прогремело на всю страну в 2009 году, когда он в компании егеря, прокурора и начальника милиции Голованевского района Кировоградской области застрелил сельчанина Валерия Олийныка.

Несмотря на то, что санкция статьи "умышленное убийство" предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 15 лет, Лозинский отсидел за решеткой 6 лет и 23 дня. OBOZREVATEL рассказывает детали этого дела и каким образом бывший нардеп победил в выборах в то время, когда должен был отбывать наказание за совершенное преступление.

Кого убил Лозинский?

16 июня 2009 года на территории охотничьих угодий вблизи поселка городского типа Голованевск в Кировоградской области произошел конфликт с участием Лозинского, местного прокурора района Евгения Горбенко, начальника милиции района Михаила Ковальского и егеря Василия Перепелицы, в результате которого погиб житель села Грушки Валерий Олийнык. По версии следствия, его застрелили из дробовика. Сам Лозинский утверждал, что это была самооборона.

Кстати, как позже установил Хозяйственный суд Киева, охотничьи угодья, где произошло убийство, были незаконно переданы в пользование структурам, связанным с Лозинским.

Почему Лозинский не в тюрьме?

Экс-нардепа задержали 1 марта 2010 в Киеве, когда он сам пришел сдаваться. До этого Лозинский скрывался от следствия и находился в международном розыске.

20 апреля 2011 года Днепровский районный суд Киева приговорил его к 15 годам заключения, признав виновным в умышленном убийстве. Смягчающим обстоятельством для суда тогда стало наличие двух несовершеннолетних детей, которые находились на содержании экс-нардепа. Через год, 9 апреля 2012 года, Апелляционный суд Киева признал приговор суда первой инстанции не соответствующим тяжести совершенного преступления, и сократил срок заключения с 15 до 14 лет.

25 марта 2013 года Высший специальный суд Украины рассмотрел кассацию адвокатов Лозинского и изменил статью обвинения с убийства (ст.115) на хулиганство (ч.1 ст.296) и причинение умышленных тяжких телесных повреждений, повлекших смерть потерпевшего (ч.2 ст .121). Наибольшее наказание, предусмотренное санкциями соответствующих статей – это заключение на срок до 10 лет.

11 июня 2014 экс-нардепа выпустили "по состоянию здоровья". Сам Лозинский утверждал, что он нуждается в стационарном лечении из-за проблем с сердцем. Однако уже 23 июня решением Апелляционного суда Киева его вернули в исправительную колонию. Кстати, во время рассмотрения апелляции представитель врачебной комиссии Сергей Кравченко заявил, что болезнь Лозинского не входит в перечень заболеваний, которые дают основания для досрочного освобождения.

Окончательно выйти на свободу политику удалось 6 апреля 2016 года – по условно-досрочному освобождению. Соответствующая возможность возникла из-за того, что срок его пребывания в СИЗО удвоили (один день за два) по так называемому закону Савченко, то есть в отбытый срок зачислили 4 года и 36 дней. Поскольку суд последней инстанции уменьшил наказание до 10 лет – Лозинский покинул исправительную колонию.

Кстати, соучастники убийства, которые его прикрывали, также были осуждены: бывший прокурор района Евгений Горбенко – к 9 годам лишения свободы с конфискацией имущества, экс-начальник райотдела милиции Голованевского района Михаил Ковальский – к 5 годам заключения с лишением специального звания; егерь Василий Перепелица – к лишению свободы сроком на 4 года.

Как Лозинскому удалось победить в выборах?

Согласно действующему законодательству, граждане Украины, которые не имеют судимостей или судимости которых считаются погашенными, могут принимать участие в выборах.

6 мая 2019 года Днепровский районный суд Киева досрочно снял судимость с Лозинского, отметив, что он зарекомендовал себя с хорошей стороны: занимается созданием новых предприятий в сфере сельского хозяйства, оказывал волонтерскую помощь украинской армии, семьям погибших в зоне АТО и в войне в Афганистане.

Соперником Лозинского во время выборов на должность председателя Подвысоцкой ОТО был представитель "Слуги народа" Сергей Балицкий. Он заявлял об угрозах со стороны экс-нардепа во время предвыборной кампании, однако тот все отрицал.

В то же время в первый же день после выборов и местная избирательная комиссия, и оппонент Лозинского признали его победу. По факту Виктор Лозинский вскоре станет главой ОТО, которая принадлежит Голованевскому району, где и состоялось убийство Валерия Олийныка.

Есть ли у власти еще люди с уголовным прошлым?

Да. Один из них – народный депутат Украины от "Слуги народа" Роман Иванисов. В ноябре 2019 года выяснилось, что в 1995-1998 годах Иванисов отбывал наказание за то, что вместе с тремя друзьями изнасиловал несовершеннолетнюю девушку. Мало того, что за это тяжкое преступление нардепа осудили лишь к 3,5 годам лишения свободы, так еще и фактически он отсидел в исправительной колонии общего режима лишь полгода. Приговор суда Иванисов получил 21 марта 1996 года, а уже 29 ноября того же года второй президент Украины Леонид Кучма издал указ о его помиловании.

Сам Иванисов длительное время пытался отрицать эти факты, однако впоследствии были обнародованы соответствующие постановления суда и указ Кучмы. В декабре 2019 года фракция "Слуга народа" исключила Романа Иванисова из своего состава, однако он до сих пор остается народным депутатом.

Кроме того, например, в Бориспольском городском совете секретарем работает Ярослав Годунок, которого в 2002 году приговорили к 5 годам лишения свободы за разбойное нападение и избиение человека с инвалидностью. Этот случай интересен тем, что само преступление он совершил, будучи сотрудником спецподразделения "Беркут".

Кстати, в отличие от Иванисова, Годунок не отсидел ни дня в тюрьме, потому что суд освободил его от наказания, установив испытательный срок на 3 года. С 2017 года Годунок является секретарем Бориспольского городского совета, а на местных выборах 25 октября еще и баллотировался в мэры Борисполя от "Радикальной партии Ляшко". Поскольку Центральная избирательная комиссия еще не обнародовала результаты голосования, трудно установить, сколько жителей Борисполя отдали свой голос за "разбойника-беркутовца".

Сколько еще депутатов, городских голов и чиновников с уголовным прошлым появятся в Украине, спрогнозировать трудно, ведь 18 сентября 2020 президент Украины Владимир Зеленский подписал скандальный закон. Согласно документу, кандидаты на местных выборах не обязаны подавать справки о несудимости.