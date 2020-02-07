Убийство Шеремета: от Рады потребовали создать следственную комиссию

В Верховной Раде инициировали создание следственной комиссии по расследованию дела об убийстве журналиста Павла Шеремета.

Об этом сообщила депутат фракции "Европейская солидарность" Ирина Фриз на брифинге в Верховной Раде Украины. По ее словам, постановление о создании ВСК уже зарегистрировано.

"Мы хотим реально довести это дело до логического завершения. И мы не хотим, чтобы виновных назначили, чтобы теряли репутацию те или иные должностные лица, правоохранительные органы, судебная система", – подчеркнула депутат.

От Верховной Рады потребовали создать следственную комиссию по расследованию убийства Павла Шеремета

Фриз также добавила, что депутаты хотят создать площадку в стенах парламента, где беспристрастно, незаангажированно, без каких-либо манипуляций и инсинуаций позволят рассматривать это дело.

"Граждане Украины должны иметь возможность убедиться, что это дело является резонансным не только за стенами парламента, и депутаты стремятся осуществлять то, что им положено по их функционалу", – сказанная Фриз.

Она сообщила, что в ВСК будут представители разных фракций – "Европейская солидарность", "Слуга народа", "Батьківщина", "Голос", внефракционные.

Фриз выразила надежду, что после рассмотрения проекта постановления о создании ВСК на заседании регламентного комитета в следующую среду, он будет вынесен в зал для принятия решения.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Журналист Шеремет был убит 20 июля 2016 года в центре Киева. Машину, в которой он находился, взорвали с помощью взрывного устройства с дистанционным управлением.

Подозрение по статье 115 (Умышленное убийство) выдвинули: музыканту, волонтеру и бойцу АТО Антоненко (Riffmaster); волонтеру и детскому кардиохирургу Юлии Кузьменко; волонтеру и военной медсестре Яне Дугарь.

Участники АТО Инна Грищенко ("Пума") и ее муж Владислав ("Буча") были задержаны по другому делу, но также являются фигурантами расследования убийства Шеремета.

Антоненко отказался давать показания по делу об убийстве журналиста.

Следователи заявили о наличии новых доказательств против Антоненко.

Антоненко в понедельник, 23 декабря, оставили под стражей до 8 февраля 2020 года. Фигуранту громкого расследования отказали в удовлетворении апелляционной жалобы.

Вечером 2 января правоохранители провели следственный эксперимент с подозреваемыми в убийстве Шеремета.

СМИ сообщило, что человек, который принимал участие в закладке взрывчатки под авто Шеремета и был зафиксирован камерами видеонаблюдения, ниже Антоненко.

Музыкант заявил, что мина, найденная правоохранителями в его квартире, лишь муляж.

Антоненко выдвинул собственные версии, почему его заподозрили в убийстве журналиста Павла Шеремета в Киеве в 2016 году.

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