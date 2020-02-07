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8 февраля • обновлено в 07:39
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Убийство Шеремета: от Рады потребовали создать следственную комиссию

2.1т
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В Верховной Раде инициировали создание следственной комиссии по расследованию дела об убийстве журналиста Павла Шеремета.

Об этом сообщила депутат фракции "Европейская солидарность" Ирина Фриз на брифинге в Верховной Раде Украины. По ее словам, постановление о создании ВСК уже зарегистрировано.

"Мы хотим реально довести это дело до логического завершения. И мы не хотим, чтобы виновных назначили, чтобы теряли репутацию те или иные должностные лица, правоохранительные органы, судебная система", – подчеркнула депутат.

От Верховной Рады потребовали создать следственную комиссию по расследованию убийства Павла Шеремета

От Верховной Рады потребовали создать следственную комиссию по расследованию убийства Павла Шеремета

Фриз также добавила, что депутаты хотят создать площадку в стенах парламента, где беспристрастно, незаангажированно, без каких-либо манипуляций и инсинуаций позволят рассматривать это дело.

"Граждане Украины должны иметь возможность убедиться, что это дело является резонансным не только за стенами парламента, и депутаты стремятся осуществлять то, что им положено по их функционалу", – сказанная Фриз.

Она сообщила, что в ВСК будут представители разных фракций – "Европейская солидарность", "Слуга народа", "Батьківщина", "Голос", внефракционные.

Фриз выразила надежду, что после рассмотрения проекта постановления о создании ВСК на заседании регламентного комитета в следующую среду, он будет вынесен в зал для принятия решения.

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • Журналист Шеремет был убит 20 июля 2016 года в центре Киева. Машину, в которой он находился, взорвали с помощью взрывного устройства с дистанционным управлением.

  • Подозрение по статье 115 (Умышленное убийство) выдвинули: музыканту, волонтеру и бойцу АТО Антоненко (Riffmaster); волонтеру и детскому кардиохирургу Юлии Кузьменко; волонтеру и военной медсестре Яне Дугарь.

  • Участники АТО Инна Грищенко ("Пума") и ее муж Владислав ("Буча") были задержаны по другому делу, но также являются фигурантами расследования убийства Шеремета.

  • Антоненко отказался давать показания по делу об убийстве журналиста.

  • Следователи заявили о наличии новых доказательств против Антоненко.

  • Антоненко в понедельник, 23 декабря, оставили под стражей до 8 февраля 2020 года. Фигуранту громкого расследования отказали в удовлетворении апелляционной жалобы.

  • Вечером 2 января правоохранители провели следственный эксперимент с подозреваемыми в убийстве Шеремета.

  • СМИ сообщило, что человек, который принимал участие в закладке взрывчатки под авто Шеремета и был зафиксирован камерами видеонаблюдения, ниже Антоненко.

  • Музыкант заявил, что мина, найденная правоохранителями в его квартире, лишь муляж.

  • Антоненко выдвинул собственные версии, почему его заподозрили в убийстве журналиста Павла Шеремета в Киеве в 2016 году.

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Читайте все новости по теме "Убийство Павла Шеремета" на OBOZREVATEL.

Автор
Глеб Иванов
Тема
Убийство Павла Шеремета
Персона
Ирина Фриз
Место
Украина
Тег
Партия "Европейская солидарность"
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Дейман Алон
Дейман Алон
Против задержанных доказательства сфабрикованы и притянуты за уши, вина не доказана, наоборот доказательства невиновности и алиби подозреваемых судом не принимаются, разве это суд? Нет, это - судилище в лучших традициях Совка, когда виновных назначают, а дальше уже система их перемалывает.
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