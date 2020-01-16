Убийство Шеремета: от правительства потребовали создать следственную комиссию

Народный депутат из парламенськой фракции "Европейская солидарность" Ирина Фриз зарегистрировала постановление о создании Временной следственной комиссии для расследования убийства Павла Шеремета.

Об этом она написала на своей странице в Facebook. Парламентарий отметила, что целью создания ВСК, в рамках осуществления демократического парламентского контроля, является всестороннее и объективное исследование обстоятельств дела Павла Шеремета, проверка правомерности действий правоохранительных органов и суда, проверка законности ареста подозреваемых по делу и выяснение истинного положения расследования убийства.

"Четко понимаю, что деятельность следственной комиссии и результаты ее работы при данных обстоятельствах имеют большое общественное значение, а следовательно, нас ожидает действительно непростой путь по установлению истины", – добавила она.

От правительства потребовали создать ВСК по расследованию убийства Павла Шеремета

Депутат напомнила, что 13 декабря состоялся арест общественных активистов, волонтеров и защитников Украины:

Яны Дугар – волонтера, военного медика и младшего сержанта 25-й воздушно-десантной бригады, участницы ООС;

Юлии Кузьменко – известного детского кардиохирурга, волонтера, общественного деятеля;

Андрея Антоненко – музыканта, сержанта УСН, участника ООС.

Facebook \ Ирина Фриз

Facebook \ Ирина Фриз

Facebook \ Ирина Фриз

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