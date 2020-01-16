Убийство Шеремета: от правительства потребовали создать следственную комиссию

Народный депутат из парламенськой фракции "Европейская солидарность" Ирина Фриз зарегистрировала постановление о создании Временной следственной комиссии для расследования убийства Павла Шеремета.
Об этом она написала на своей странице в Facebook. Парламентарий отметила, что целью создания ВСК, в рамках осуществления демократического парламентского контроля, является всестороннее и объективное исследование обстоятельств дела Павла Шеремета, проверка правомерности действий правоохранительных органов и суда, проверка законности ареста подозреваемых по делу и выяснение истинного положения расследования убийства.
"Четко понимаю, что деятельность следственной комиссии и результаты ее работы при данных обстоятельствах имеют большое общественное значение, а следовательно, нас ожидает действительно непростой путь по установлению истины", – добавила она.
От правительства потребовали создать ВСК по расследованию убийства Павла Шеремета
Депутат напомнила, что 13 декабря состоялся арест общественных активистов, волонтеров и защитников Украины:
Яны Дугар – волонтера, военного медика и младшего сержанта 25-й воздушно-десантной бригады, участницы ООС;
Юлии Кузьменко – известного детского кардиохирурга, волонтера, общественного деятеля;
Андрея Антоненко – музыканта, сержанта УСН, участника ООС.
Facebook \ Ирина Фриз
Facebook \ Ирина Фриз
Facebook \ Ирина Фриз
Как сообщал OBOZREVATEL:
Журналист Шеремет был убит 20 июля 2016 года в центре Киева. Машину, в которой он находился, взорвали с помощью взрывного устройства с дистанционным управлением.
12 декабря 2019 года полиция назвала подозреваемых в организации убийства Шеремета.
Подозрение по статье 115 (Умышленное убийство) выдвинули: музыканту, волонтеру и бойцу АТО Антоненко (Riffmaster); волонтеру и детскому кардиохирургу Юлии Кузьменко; волонтеру и военной медсестре Яне Дугарь.
Участники АТО Инна Грищенко ("Пума") и ее муж Владислав ("Буча") были задержаны по другому делу, но также являются фигурантами расследования убийства Шеремета.
Антоненко отказался давать показания по делу об убийстве журналиста.
Следователи заявили о наличии новых доказательств против Антоненко.
Антоненко в понедельник, 23 декабря, оставили под стражей до 8 февраля 2020 года. Фигуранту громкого расследования отказали в удовлетворении апелляционной жалобы.
Вечером 2 января правоохранители провели следственный эксперимент с подозреваемыми в убийстве Шеремета.
СМИ сообщило, что человек, который принимал участие в закладке взрывчатки под авто Шеремета и был зафиксирован камерами видеонаблюдения, ниже Антоненко.
Музыкант заявил, что мина, найденная правоохранителями в его квартире, лишь муляж.
Антоненко выдвинул собственные версии, почему его заподозрили в убийстве журналиста Павла Шеремета в Киеве в 2016 году.
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