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16 января • обновлено в 17:19
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Убийство Шеремета: от правительства потребовали создать следственную комиссию

1.1т
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Народный депутат из парламенськой фракции "Европейская солидарность" Ирина Фриз зарегистрировала постановление о создании Временной следственной комиссии для расследования убийства Павла Шеремета.

Об этом она написала на своей странице в Facebook. Парламентарий отметила, что целью создания ВСК, в рамках осуществления демократического парламентского контроля, является всестороннее и объективное исследование обстоятельств дела Павла Шеремета, проверка правомерности действий правоохранительных органов и суда, проверка законности ареста подозреваемых по делу и выяснение истинного положения расследования убийства.

"Четко понимаю, что деятельность следственной комиссии и результаты ее работы при данных обстоятельствах имеют большое общественное значение, а следовательно, нас ожидает действительно непростой путь по установлению истины", – добавила она.

От правительства потребовали создать ВСК по расследованию убийства Павла Шеремета

От правительства потребовали создать ВСК по расследованию убийства Павла Шеремета

Депутат напомнила, что 13 декабря состоялся арест общественных активистов, волонтеров и защитников Украины:

Яны Дугар – волонтера, военного медика и младшего сержанта 25-й воздушно-десантной бригады, участницы ООС;

Юлии Кузьменко – известного детского кардиохирурга, волонтера, общественного деятеля;

Андрея Антоненко – музыканта, сержанта УСН, участника ООС.

Убийство Шеремета: от правительства потребовали создать следственную комиссию

Facebook \ Ирина Фриз

Убийство Шеремета: от правительства потребовали создать следственную комиссию

Facebook \ Ирина Фриз

Убийство Шеремета: от правительства потребовали создать следственную комиссию

Facebook \ Ирина Фриз

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • Журналист Шеремет был убит 20 июля 2016 года в центре Киева. Машину, в которой он находился, взорвали с помощью взрывного устройства с дистанционным управлением.

  • 12 декабря 2019 года полиция назвала подозреваемых в организации убийства Шеремета.

  • Подозрение по статье 115 (Умышленное убийство) выдвинули: музыканту, волонтеру и бойцу АТО Антоненко (Riffmaster); волонтеру и детскому кардиохирургу Юлии Кузьменко; волонтеру и военной медсестре Яне Дугарь.

  • Участники АТО Инна Грищенко ("Пума") и ее муж Владислав ("Буча") были задержаны по другому делу, но также являются фигурантами расследования убийства Шеремета.

  • Антоненко отказался давать показания по делу об убийстве журналиста.

  • Следователи заявили о наличии новых доказательств против Антоненко.

  • Антоненко в понедельник, 23 декабря, оставили под стражей до 8 февраля 2020 года. Фигуранту громкого расследования отказали в удовлетворении апелляционной жалобы.

  • Вечером 2 января правоохранители провели следственный эксперимент с подозреваемыми в убийстве Шеремета.

  • СМИ сообщило, что человек, который принимал участие в закладке взрывчатки под авто Шеремета и был зафиксирован камерами видеонаблюдения, ниже Антоненко.

  • Музыкант заявил, что мина, найденная правоохранителями в его квартире, лишь муляж.

  • Антоненко выдвинул собственные версии, почему его заподозрили в убийстве журналиста Павла Шеремета в Киеве в 2016 году.

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Читайте все новости по теме "Убийство Павла Шеремета" на OBOZREVATEL.

Автор
Глеб Иванов
Тема
Убийство Павла Шеремета
Персоны
Павел Шеремет Ирина Фриз
Место
Украина
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