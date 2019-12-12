Убийство Гандзюк: в Раде приняли решение, которое поможет следствию

В четверг, 12 декабря, Верховная Рада Украины создала Временную следственную комиссию для осуществления парламентского контроля за расследованием нападения на херсонскую активистку Екатерину Гандзюк.
За создание ВСК, которая также займется расследованием нападений на общественных активистов в течение 2017-2018 годов, проголосовали 347 нардепов.
Известно, что в состав комиссии вошли 13 народных депутатов: Марина Бардина, Игорь Васильев, Дмитрий Гурин, Алексей Жмеренецький, Гео Лерос, Мария Мезенцева, Дмитрий Наталуха, Егор Чернев (все из фракции "Слуга народа"), Юрий Павленко ("ОПЗЖ") Иван Крулько ("Батьківщина"), Виктория Сюмар ("Европейская солидарность"), Соломия Бобровская ("Голос"), Лариса Билозир ("За майбутнє").
Главой ВСК избран Игорь Васильев, а его заместителем стала Саломея Бобровская.
Отмечается, что комиссия будет работать один год. При этом ВСК за пол года после ее создания должна подать в Раду отчет о проделанной работе.
Верховная Рада
Как сообщал OBOZREVATEL:
31 июля 2018 года в Херсоне неизвестный облил Гандзюк концентрированной серной кислотой. Нападение произошло у дома, где жила активистка, когда она шла на работу.
Екатерина несколько месяцев проходила реабилитацию, однако 4 ноября скончалась в больнице из-за обрыва тромба.
Сначала уголовное дело было возбуждено по ч. 4 ст. 296 УК Украины (хулиганство). После смерти Гандзюк полиция переквалифицировала дело на законченное умышленное убийство.
11 февраля главе Херсонского облсовета Владиславу Мангеру, которого ранее исключили из "Батьківщини", объявили о подозрении в организации убийства Гандзюк.
Мангер в свою очередь ответил, что никакого отношения к активистке не имел и не был с ней знаком.
15 февраля был внесен залог, и подозреваемого главу Херсонского облсовета выпустили из СИЗО.
8 апреля Мангер был экстренно госпитализирован якобы из-за проблем с сердцем. Ему стало плохо после того, как 5 апреля на него надели электронный браслет, но 12 апреля он уже засветился на работе.
16 июля 2019 года ГПУ остановила досудебное расследование в отношении Владислава Мангера и Алексея Левина, подозреваемых в организации нападения.
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