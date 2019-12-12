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12 декабря • обновлено в 14:16
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Убийство Гандзюк: в Раде приняли решение, которое поможет следствию

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В четверг, 12 декабря, Верховная Рада Украины создала Временную следственную комиссию для осуществления парламентского контроля за расследованием нападения на херсонскую активистку Екатерину Гандзюк.

За создание ВСК, которая также займется расследованием нападений на общественных активистов в течение 2017-2018 годов, проголосовали 347 нардепов.

Известно, что в состав комиссии вошли 13 народных депутатов: Марина Бардина, Игорь Васильев, Дмитрий Гурин, Алексей Жмеренецький, Гео Лерос, Мария Мезенцева, Дмитрий Наталуха, Егор Чернев (все из фракции "Слуга народа"), Юрий Павленко ("ОПЗЖ") Иван Крулько ("Батьківщина"), Виктория Сюмар ("Европейская солидарность"), Соломия Бобровская ("Голос"), Лариса Билозир ("За майбутнє").

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Главой ВСК избран Игорь Васильев, а его заместителем стала Саломея Бобровская.

Отмечается, что комиссия будет работать один год. При этом ВСК за пол года после ее создания должна подать в Раду отчет о проделанной работе.

Верховная Рада

Верховная Рада

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Автор
Тимур Григоренко
Место
Украина
Теги
Верховная Рада Украины умерла Катя Гандзюк
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