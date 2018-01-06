"Убежден в реалистичности": Порошенко оценил шансы Украины на вступление в ЕС и НАТО

Членство в Европейском Союзе и вступление в НАТО не является перспективой на 2018 год, однако остается стратегической и реалистичной целью Украины.

Об этом говорится в статье главы государства "Мир и развитие", опубликованной на сайте "Новое время".

"Членство в ЕС, как и вступление в НАТО, безусловно, остается нашей стратегической целью. Поскольку это перспектива явно не 2018 года и не наше дело, как сказано в Писании, знать время и сроки, отмечу лишь, что убежден в ее реалистичности", - рассказал Порошенко.

По его словам, 2017 год, в отличие от предыдущего, останется в истории Украины с явным позитивом, связанным с введением свободных безвизовых поездок для граждан Украины в страны Евросоюза.

"Безвиз, завоеванный с помощью имплементации важных реформ и начала действия Соглашения об ассоциации, знаменует собой окончательное завершение постсоветского периода и наш безвозвратный разрыв с империей", - написал президент Украины.

"Соглашение об ассоциации — дорожная карта дальнейших фундаментальных изменений, приближающих Украину к копенгагенским критериям членства в самом престижном союзе мира", - добавил он.

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Порошенко также напомнил, что во время саммита Восточного партнерства он очертил контуры дальнейших промежуточных шагов. Это, в частности, ассоциация с Шенгенской зоной, присоединения к Таможенному союзу ЕС, Энергетического союза ЕС и Единого цифрового рынка.

"Секторальная интеграция фактически превратит восточные границы страны в границы ЕС еще до того, как мы де-юре присоединимся к ЕС", - заявил Порошенко.

Как сообщал "Обозреватель", президент Украины рассказал также и о других перспективах Украины в 2018 году, заявив, что страна продолжит уверенно развиваться.