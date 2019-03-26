"Убьем 8 тысяч украинцев": Порошенко рассказал о личных угрозах Путина

Президент Украины Петр Порошенко рассказал об угрозах главы России Владимира Путина во время боев за Дебальцево на Донбассе.

О том, как в феврале 2015 года 25 батальон 128 горно-пехотной бригады ВСУ героически держал город, украинский лидер напомнил в прямом эфире программы "Свобода слова" на ICTV.

"В сердце каждого украинца стояли названия блокпостов, которые вгрызлись в землю", —сказал президент.

Скрин видео ICTV

"А Путин сидел и свободно анализировал. Нет, мы не будем прекращать огонь. Нет, мы не остановим наступление. Нет, ваши войска в кольце, и мы никого не выпустим, и у вас будет убито, господин президент, 8 тысяч украинцев. Тех, кто в петле. Или они поднимают белый флаг, сдают оружие и сдаются, или мы их уничтожим", — продолжил Порошенко.

"Как я могу относиться к человеку, который произносит такие слова. Я сказал: ничего у вас не получится. Мы никогда не поднимем белый флаг, это честь украинского воина. Мы держим путь на выход, мы выведем наши войска", - подчеркнул глава Украины.

Скрин видео ICTV

Как сообщал OBOZREVATEL, в сети опубликовали ранее неизвестные кадры боев украинских защитников за Дебальцово Донецкой области, которые развернулись в феврале 2015 года.

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