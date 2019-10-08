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8 октября • обновлено в 11:27
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Убегут в Россию: в ''Слуге народа'' заверили, что амнистии боевиков не будет

1.1т Читать материал на украинском

Во фракции "Слуга народа" считают, что после восстановления контроля за Донбассом боевики и наемники уедут в Россию, поэтому амнистировать их не придется.

Об этом в интервью OBOZREVATEL рассказал заместитель главы "СН" Дмитрий Соломчук. По его словам, монобольшинству не интересны нынешние законопроекты об амнистии от "Оппозиционного блока" и "Оппозиционной платформы — За жизнь", та и во фракции "Слуги" не намерены прощать боевиков.

"Думаю, что когда мы вернем Донбасс, эти боевики все быстро убегут в РФ и пусть там думают, что с ними делать", — подчеркнул народный депутат.

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Пророссийские боевики

Пророссийские боевики

Также, по его словам, во фракции идет обсуждение важных тем, связанных с Донбассом, но конкретных решений пока нет.

"Все обсуждается на уровне руководства, но такие новости лучше сообщать, когда будет проработана модель. Чтобы что-то получилось, нужно проработать. Это как с обменом пленными, иногда нужна тишина", — сказал Соломчук.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Тема
Война на Донбассе
Место
Украина
Теги
боевики Донбасс Россия - страна-агрессор
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Питон Каа
Питон Каа
Если уж они и "убегут в Россию", так только вместе со своей землей, на которой живут, неужели пример Крыма ничему скакуасов не научил? Так и остальные земли потерять не долго...
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Алоизович Петр
Алоизович Петр
"когда мы вернем Донбасс..." И когда же?
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Красноармеец Киевский
Красноармеец Киевский
7 миллионов боевиков убегут?
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