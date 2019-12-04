УБД для добровольцев: монобольшинство Рады приняло окончательное решение

Парламентское большинство в Верховной Раде Украины приняло во втором чтении законопроект 2045-1, предусматривающий предоставление статуса участника боевых действий бойцам добровольческих формирований.

Речь идет о тех защитниках, которые не вошли в состав ВСУ, МВД, Национальной гвардии и других государственных силовых ведомств. Документ поддержали 329 нардепов во время пленарного заседания парламента 4 декабря.

Итоги голосования Скриншот видео

Итоги голосования по фракциям Скриншот видео

Указанным законопроектом предложено дополнить Закон Украины "О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты", добавив в перечень участников боевых действий добровольцев.

Речь идет о лицах, которые в составе добровольческих формирований, созданных или самоорганизованных для защиты независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины, на протяжении не менее 30 календарных дней (в том числе в совокупности) принимали непосредственное участие в АТО или ООС во взаимодействии с ВСУ, МВД, Национальной полицией, Национальной гвардией, СБУ и другими официальными силовыми структурами Украины.

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При этом предлагается не распространять этот статус на работников предприятий, учреждений, организаций, которые привлекались и принимали непосредственное участие в обеспечении проведения антитеррористической операции, а также лиц, которые добровольно обеспечивали (или добровольно привлекались к обеспечению) проведения антитеррористической операции (в том числе осуществляли волонтерскую деятельность).

Законопроектом предлагается также установить механизм принятия решения о предоставлении статуса участника боевых действийтаким лицам и устанавливаются соответствующие основания.

Кроме того, законопроектом также предлагается распространить соответствующие государственные социальные льготы и гарантии этих лиц на членов их семей.

Верховная Рада

"Принятие законопроекта позволит урегулировать правовой статус участников боевых действий, которые принимали участие в антитеррористической операции в Донецкой и Луганской областях и не вошли в состав официальных формирований", – говорится в пояснительной записке к документу.

Примечательно, что во время рассмотрения правок к законопроекту в зале парламента разгорелся сканадал. Так, нардеп от "Европейской солидарности" Ирина Геращенко отметила, что 15-я правка содержит в себе коллизию, которая разрешит получать статус УБД террористам "Л/ДНР". Из-за этого она повздорила со спикером Верховной Рады Дмитрием Разумковым.

После перерыва на консультацию нардепы все же смогли найти компромисс: они проголосовали документ в целом, но вскоре договорились внести еще один законопроект, который урегулирует коллизию, заложенную в 15-й правке. Кроме того, будет прописано уточнение о том, что статус УБД получат те добровольцы, который взаимодействовали с ОС.

Как сообщал OBOZREVATEL, в первом чтении законопроект №2045-1 Верховная Рада приняла 29 октября. Тогда его поддержал 321 парламентарий.

Согласно документу, украинские воины-добровольцы получат государственные социальные льготы, среди которых – 75% скидки на квартплату и коммунальные услуги.

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