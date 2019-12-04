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4 декабря • обновлено в 13:36
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УБД для добровольцев: монобольшинство Рады приняло окончательное решение

3.1т
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Парламентское большинство в Верховной Раде Украины приняло во втором чтении законопроект 2045-1, предусматривающий предоставление статуса участника боевых действий бойцам добровольческих формирований.

Речь идет о тех защитниках, которые не вошли в состав ВСУ, МВД, Национальной гвардии и других государственных силовых ведомств. Документ поддержали 329 нардепов во время пленарного заседания парламента 4 декабря.

Итоги голосования

Итоги голосования

Скриншот видео

Итоги голосования по фракциям

Итоги голосования по фракциям

Скриншот видео

Указанным законопроектом предложено дополнить Закон Украины "О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты", добавив в перечень участников боевых действий добровольцев.

Речь идет о лицах, которые в составе добровольческих формирований, созданных или самоорганизованных для защиты независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины, на протяжении не менее 30 календарных дней (в том числе в совокупности) принимали непосредственное участие в АТО или ООС во взаимодействии с ВСУ, МВД, Национальной полицией, Национальной гвардией, СБУ и другими официальными силовыми структурами Украины.

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При этом предлагается не распространять этот статус на работников предприятий, учреждений, организаций, которые привлекались и принимали непосредственное участие в обеспечении проведения антитеррористической операции, а также лиц, которые добровольно обеспечивали (или добровольно привлекались к обеспечению) проведения антитеррористической операции (в том числе осуществляли волонтерскую деятельность).

Законопроектом предлагается также установить механизм принятия решения о предоставлении статуса участника боевых действийтаким лицам и устанавливаются соответствующие основания.

Кроме того, законопроектом также предлагается распространить соответствующие государственные социальные льготы и гарантии этих лиц на членов их семей.

Верховная Рада

Верховная Рада

"Принятие законопроекта позволит урегулировать правовой статус участников боевых действий, которые принимали участие в антитеррористической операции в Донецкой и Луганской областях и не вошли в состав официальных формирований", – говорится в пояснительной записке к документу.

Примечательно, что во время рассмотрения правок к законопроекту в зале парламента разгорелся сканадал. Так, нардеп от "Европейской солидарности" Ирина Геращенко отметила, что 15-я правка содержит в себе коллизию, которая разрешит получать статус УБД террористам "Л/ДНР". Из-за этого она повздорила со спикером Верховной Рады Дмитрием Разумковым.

После перерыва на консультацию нардепы все же смогли найти компромисс: они проголосовали документ в целом, но вскоре договорились внести еще один законопроект, который урегулирует коллизию, заложенную в 15-й правке. Кроме того, будет прописано уточнение о том, что статус УБД получат те добровольцы, который взаимодействовали с ОС.

Как сообщал OBOZREVATEL, в первом чтении законопроект №2045-1 Верховная Рада приняла 29 октября. Тогда его поддержал 321 парламентарий.

Согласно документу, украинские воины-добровольцы получат государственные социальные льготы, среди которых – 75% скидки на квартплату и коммунальные услуги.

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Автор
Виктория Довгань Виктория Довгань
Тема
АТО на Донбассе
Место
Украина
Тег
Верховная Рада Украины
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