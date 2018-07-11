1. В эти часы Порошенко в Брюсселе принимает участие в саммите НАТО.

NB. Я не особый сторонник скорого членства Украины в ЕС, ибо оно может стать губительным для нашей экономики, но двумя руками за скорейшую интеграцию в Альянс. Уверен, в течение 3-5 лет специально для Украины и Грузии (вчера Столтенберг назвал эти две страны наиболее близкими партнёрами НАТО) будет выработана особая форма полноценного участия в Альянсе без формального к нему присоединения. Почему так? Не хотят лишний раз бесить Москву. Но и нас не оставят наедине с ней.

2. Всё ближе встреча Путина и Трампа (пройдёт 16 июля в Хельсинки), которую многие видят чуть ли не как раздел мира по образцу 30-х.

NB. Мой прогноз: ничего кардинального не произойдёт. Договорятся по каким-то тактическим моментам в Сирии, но не более. Наша страна Трампу по большому счёту побоку, ибо не вписывается в такие его эгоцентрические ценности, как он сам и его переизбрание. Но "сдавать" Украину для него тоже чревато. Поэтому особо ворошить "украинский узел" президенты не будут, и каждый останется при своём - Трамп не откажется от санкций и не станет "менять" Крым на Донбасс, а Путин будет максимально "морозиться" в надежде на победу "договороспособной" Тимошенко. В этой ситуации время играет на нас: изоляция и санкции - медленное, но грозное оружие, которое ежедневно подтачивает агрессора. Ждали несколько веков - подождём несколько лет.

3. Греция высылает двух дипломатов РФ и запрещает въезд еще двум за сбор секретной информации и попытки подкупа чиновников. И ещё нежданчик: делегация Армении во главе с Пашиняном отправилась в Брюссель на саммит НАТО.

NB. Вчера весь рунет кипел призывами никогда больше не ездить на отдых в Хорватию. Сегодня новыми врагами жителей болотного залесья станут православные греки и армяне. Пусть не грустят - всегда можно поехать посмотреть достопримечательности подвалов ОРДЛО и заброшенных санаториев Абхазии - символов прихода в цветущие некогда края "русского мира".

4. ИГИЛ заявили о гибели 35 российских и сирийских военных в провинции Дараа. Эту информацию подтверждают источники СА и Кувейта, утверждая, что среди погибших - 19 россиян.

NB. МО РФ эту информацию, конечно, опровергает, но стоит ли верить стране, в которой смерти солдат засекречены, а ЧМ ещё не закончился? Короче, Путин приказал бабам ещё нарожать - с него станется.

5. Священника УПЦ МП Олега Горбовского (Білоцерківська єпархія УПЦ) выгнали из Церкви через убеждения "майдановского характера".

NB. Гундяевская пятая колонна до последнего будет цепляться за скрепы "русского мира". С получением томоса изменится не всё, но многое. А потом время всё расставит по местам.

6. Экономика:

* Moody's повысило свой прогноз для украинской банковской системы со стабильного на позитивный.

NB. Мы без конца ругаем товарища Гонтареву, и, разумеется, за дело. Но если бы на её месте оказался популист от Ляшко или Тимошенко, на выходе каждый украинец потерял бы гораздо больше, чем во время ликвидации банковских "пузырей". Здесь вопрос к тем, кто допустил их создание, а не к тем, кому пришлось делать срочную банкоэктомию по жизненным показаниям.

* Трамп назвал Германию "пленником России" из-за "Северного потока-2", а в General Electric показали первый локомотив, изготовленный для Украины.

NB. Говорил и буду говорить: США - наш главный союзник и предохранитель от полномасштабной оккупации, даже если если их президентом временно работает Трамп. Канада и Британия - это хорошо, но боятся в Москве только звёздно-полосатых.

* Россия ВПЕРВЫЕ уступила нашей стране в международном рейтинге инновационности - Украина поднялась с 50-го на 43-е место. Россия опустилась на 46.

NB. Это результат санкций - дальше будет только хуже, и якутскому скульптору придётся здорово напрячься для того, чтобы исправить ситуацию. А в Украине ничёнеминяеца, да.

* В Минэкономики улучшили прогноз роста ВВП в 2018 году до 3,2%, а потребительские цены в Украине в июне не выросли - инфляция составила 0% - Госстат.

NB. Зрадофилы, ваш выход!

😉

7. Подходит к концу ЧМ по футболу в залесье. И я рад, что он состоялся именно там, ибо выплеснул на поверхность всю ту грязь, которая тщательно маскировалась под лозунгом "Спорт вне политики."

Во-первых, в Брюсселе состоялась презентация документального расследования о коррупции в ФИФА, которым уже заинтересовались прокуратуры Британии и Швейцарии (ссылка здесь).

Во-вторых, победителем этого чемпионата УЖЕ стала Украина, ибо миллионы людей узнали о ней благодаря двум хорватским парням. Вернее не им, а злобной реакции россиянцев на безобидный лозунг.

Если бы ватноголовые пропустили его мимо ушей, всё было бы чинно и спокойно, но, как говаривал старина Фрейд: "Масштаб вашей личности определяется величиной проблемы, которая способна вас вывести из себя". Ненависть к украинцам оказалась сильнее здравого смысла, а потому запущенный ими бумеранг прилетел им же в головы. Ну, и сплочённость украинцев в этой ситуации не может не радовать.

Кстати, согласен, что приветствие "Слава Украине! - Героям Слава!" следует сделать официальным приветствиям в ВСУ. Или власовский флаг может быть государственным символом Эрэфии, а лозунг, с которым умирали борцы за украинскую независимость - нет? Перебесятся...

И последнее. Сегодня День шоколада, и я поздравляю с ним всех здравомыслящих людей, ибо никакой другой продукт так не заставляет работать мозг, как шоколад. Если же вы связали этот праздник с президентом, то вы из тех людей, которые при поломке своего унитаза, начинают искать в интернете телефон сына Порошенко. Но это уже ваши проблемы. А нам своє робити... Шануймося!)