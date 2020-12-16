У Зеленского заявили о создании координационного совета для решения проблем ФОПов
Президент Украины Владимир Зеленский создаст координационный совет для комплексного решения проблем микробизнеса.
Об этом сообщили на сайте Офиса президента. Совещательный орган возглавит глава ОП Андрей Ермак.
В координационный совет войдут представители мелкого бизнеса из каждого региона, представители союзов и объединений предпринимателей малого и среднего бизнеса, независимые эксперты, правительственные чиновники.
По словам Ермака, новый орган при президенте будет разрабатывать изменения в украинское законодательство относительно налоговой нагрузки, администрирования сбора налогов, в частности условия применения РРО.
Глава ОП отметил важность развития малого бизнеса в легальных и комфортных условиях. А представители фискальных органов должны больше внимания уделять крупным предприятиям, которые укрываются от уплаты налогов.
По словам Ермака, он уже поручил главам областных государственных администраций сформировать рабочие группы с участием представителей микробизнеса от каждого региона.
Первое заседание координационного совета в формате видеоконференции запланировано на 18 декабря.
Ранее OBOZREVATEL писал:
1 декабря Рада приняла закон, который на год откладывает введение кассовых аппаратов для физических лиц-предпринимателей (ФЛП).
В тот же день под Радой собрались предприниматели. Они блокировали движение в правительственном квартале, затем пошли маршем в сторону Майдана и перекрыли Крещатик. В итоге Рада отсрочила введение кассовых аппаратов.
Принятие такой нормы учета – требование МВФ. Кроме того, отсрочка оставит в тени сотни тысяч ФЛП.
Добавим, что с 14 декабря в Украине выплаты для физических лиц предпринимателей и наемных сотрудников из-за карантина можно получить с помощью приложения "Дія".