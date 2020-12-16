У Зеленского заявили о создании координационного совета для решения проблем ФОПов

Борис Бондарь Политика 20:10, 16.12.2020 Обновлено: 20:19, 16.12.2020

Президент Украины Владимир Зеленский создаст координационный совет для комплексного решения проблем микробизнеса.

Об этом сообщили на сайте Офиса президента. Совещательный орган возглавит глава ОП Андрей Ермак.

В координационный совет войдут представители мелкого бизнеса из каждого региона, представители союзов и объединений предпринимателей малого и среднего бизнеса, независимые эксперты, правительственные чиновники.

По словам Ермака, новый орган при президенте будет разрабатывать изменения в украинское законодательство относительно налоговой нагрузки, администрирования сбора налогов, в частности условия применения РРО.

Глава ОП отметил важность развития малого бизнеса в легальных и комфортных условиях. А представители фискальных органов должны больше внимания уделять крупным предприятиям, которые укрываются от уплаты налогов.

По словам Ермака, он уже поручил главам областных государственных администраций сформировать рабочие группы с участием представителей микробизнеса от каждого региона.

Первое заседание координационного совета в формате видеоконференции запланировано на 18 декабря.

Ранее OBOZREVATEL писал:

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