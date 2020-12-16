У Зеленского заявили о создании координационного совета для решения проблем ФОПов

Борис Бондарь
Борис Бондарь
Политика
7,5 т.
зеленский создаст координационный совет по микробизнесу

Президент Украины Владимир Зеленский создаст координационный совет для комплексного решения проблем микробизнеса.

Об этом сообщили на сайте Офиса президента. Совещательный орган возглавит глава ОП Андрей Ермак.

В координационный совет войдут представители мелкого бизнеса из каждого региона, представители союзов и объединений предпринимателей малого и среднего бизнеса, независимые эксперты, правительственные чиновники.

По словам Ермака, новый орган при президенте будет разрабатывать изменения в украинское законодательство относительно налоговой нагрузки, администрирования сбора налогов, в частности условия применения РРО.

Глава ОП отметил важность развития малого бизнеса в легальных и комфортных условиях. А представители фискальных органов должны больше внимания уделять крупным предприятиям, которые укрываются от уплаты налогов.

По словам Ермака, он уже поручил главам областных государственных администраций сформировать рабочие группы с участием представителей микробизнеса от каждого региона.

Первое заседание координационного совета в формате видеоконференции запланировано на 18 декабря.

Ранее OBOZREVATEL писал:

УкраинаОфис президента Андрей ЕрмакВладимир Зеленский