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16 ноября • обновлено в 22:36
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У Зеленского заявили о прорыве по захваченных Россией кораблях

6.3т
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Процесс возвращения Украине захваченных Россией возле аннексированного Крыма кораблей на завершающем этапе.

Об этом заявил советник президента Украины Андрей Ермак, передает "Новое время". "Процесс возвращения малых бронированных катеров "Бердянск" и "Никополь", а также буксира "Яны Капу", захваченных в прошлом ноябре, уже на завершающем этапе", сказал он.

"Бердянск", "Никополь" и "Яны Капу" в Керчи

"Бердянск", "Никополь" и "Яны Капу" в Керчи

ВВС

Напомним, накануне в Министерстве иностранных дел России опровергли договоренность вернуть захваченные около Керченского пролива украинские корабли до саммита в "нормандском формате" 9 декабря.

15 ноября газета "Коммерсантъ" сообщила, что Россия якобы вернет "Бердянск", "Никополь" и "Яны Капу", отбуксировав их в море, где корабли должна встретить украинская сторона. Уточнялось, что Москва и Киев якобы уже приступили к обсуждению даты и места.

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Автор
Богдана Васильченко Богдана Васильченко
Темы
Российско-украинский конфликт Аннексия Крыма
Персона
Андрей Ермак
Место
Украина
Теги
политика Керченский пролив
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Tomaso Albioni
Tomaso Albioni
Скажіть, будь ласка, навіщо Зєлупі ті кораблі, якщо він не хоче воювати? Нахуя козі баян?
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Аполлон Безобразов
Аполлон Безобразов
Предвижу, после возврата вой "у-у... они их испортили, пусть теперь ремонтируют а лучше деньгами платят..." и подобное "у-у... они там бомбы заложили, да так хитро, что не найдешь, на них больше ходить нельзя, пусть платят..." Как пытались уже отдать ржавые посудины из Севастополя Так что после возврата нытье только усилится, т.е. смысла отдавать нет
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Петров Александр
Петров Александр
Херня!
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