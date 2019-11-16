У Зеленского заявили о прорыве по захваченных Россией кораблях

Процесс возвращения Украине захваченных Россией возле аннексированного Крыма кораблей на завершающем этапе.

Об этом заявил советник президента Украины Андрей Ермак, передает "Новое время". "Процесс возвращения малых бронированных катеров "Бердянск" и "Никополь", а также буксира "Яны Капу", захваченных в прошлом ноябре, уже на завершающем этапе", – сказал он.

"Бердянск", "Никополь" и "Яны Капу" в Керчи ВВС

Напомним, накануне в Министерстве иностранных дел России опровергли договоренность вернуть захваченные около Керченского пролива украинские корабли до саммита в "нормандском формате" 9 декабря.

15 ноября газета "Коммерсантъ" сообщила, что Россия якобы вернет "Бердянск", "Никополь" и "Яны Капу", отбуксировав их в море, где корабли должна встретить украинская сторона. Уточнялось, что Москва и Киев якобы уже приступили к обсуждению даты и места.

Как сообщал OBOZREVATEL:

25 ноября 2018 года в Керченском проливе корабль РФ протаранил буксир ВМС Украины, после чего Россия применила оружие и захватила три судна.

В плен попали 24 члена экипажа, при этом трое моряков получили ранения. Они вернулись на Родину в результате обмена.

Украина обратилась в Международный трибунал ООН по морскому праву, чтобы доказать незаконность действий РФ.

25 мая трибунал постановил немедленно освободить всех украинцев и три захваченных корабля, однако конкретных действий после этого не последовало.

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