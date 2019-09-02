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2 сентября • обновлено в 12:45
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У Зеленского заявили о новых досрочных выборах

2.6т Читать материал на украинском

Первый заместитель руководителя фракции "Слуга народа" Александр Корниенко предположил, что выборы в местные органы власти будут проведены раньше запланированного срока.

Он напомнил о позиции своей политической силы, что "местные выборы надо проводить после завершения децентрализации", передает "Интерфакс-Украина".

"Если децентрализация будет завершена раньше, летом или осенью 2020 года, то, возможно, будут выборы раньше, чем осень 2020-го", - сказал Корниенко.

Избирательный участок

Избирательный участок

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Досрочные местные выборы: в "Слуге народа" назвали условие

Напомним, очередные местные выборы в Украине должны состояться в октябре 2020 года.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее президент Украины Владимир Зеленский намекнул на проведении досрочных местных выборов.

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Тема
Местные выборы в Украине
Место
Украина
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