У Зеленского заявили о новых досрочных выборах

Первый заместитель руководителя фракции "Слуга народа" Александр Корниенко предположил, что выборы в местные органы власти будут проведены раньше запланированного срока.

Он напомнил о позиции своей политической силы, что "местные выборы надо проводить после завершения децентрализации", передает "Интерфакс-Украина".

"Если децентрализация будет завершена раньше, летом или осенью 2020 года, то, возможно, будут выборы раньше, чем осень 2020-го", - сказал Корниенко.

Избирательный участок 24 канал

Напомним, очередные местные выборы в Украине должны состояться в октябре 2020 года.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее президент Украины Владимир Зеленский намекнул на проведении досрочных местных выборов.

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