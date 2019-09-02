У Зеленского заявили о новых досрочных выборах

Первый заместитель руководителя фракции "Слуга народа" Александр Корниенко предположил, что выборы в местные органы власти будут проведены раньше запланированного срока.
Он напомнил о позиции своей политической силы, что "местные выборы надо проводить после завершения децентрализации", передает "Интерфакс-Украина".
"Если децентрализация будет завершена раньше, летом или осенью 2020 года, то, возможно, будут выборы раньше, чем осень 2020-го", - сказал Корниенко.
Избирательный участок
24 канал
Напомним, очередные местные выборы в Украине должны состояться в октябре 2020 года.
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее президент Украины Владимир Зеленский намекнул на проведении досрочных местных выборов.
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