У Зеленского заявили, что решение по КСУ оправдано "экстраординарными условиями"

Законопроект президента Украины Владимира Зеленского по Конституционному суду полностью соответствует ценностям, закрепленным Конституцией.

Как сообщается на официальном сайте главы государства, об этом заявил представитель президента в КСУ Федор Вениславский.

Он отметил, что в связи с существенными угрозами национальной безопасности Украины, которые возникли в результате принятия Конституционным судом решения от 27 октября о неконституционности антикоррупционного законодательства, президент инициировал "проект политико-правового решения" по перезагрузке суда.

"В экстраординарных условиях, в которых оказалось государство в результате принятия КСУ решения №13-р, решение президента Украины предложить Верховной Раде разрешить кризисную ситуацию политико-правовыми средствами абсолютно обоснованно и полностью соответствует ценностям, закрепленным Конституцией Украины", – подчеркнул Вениславский.

По его словам, выполнение решения КСУ приведет к тому, что любые последующие изменения в антикоррупционное законодательство будут признаны нынешним составом суда неконституционными, поскольку суд связан своей собственной "правовой" позицией, сформулированной в указанном решении.

"КСУ заложил такие юридические механизмы, которые фактически позволяют признать неконституционными все решения о возврате положений антикоррупционного законодательства", – заметил представитель президента.

Он добавил, что принятие парламентом законопроекта Зеленского "обеспечит восстановление общественного доверия к конституционному судопроизводству и решит кризисную ситуацию, к которой привели действия Конституционного суда".

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