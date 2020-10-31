У Зеленского заявили, что решение по КСУ оправдано "экстраординарными условиями"

Мирослав Семенюк Политика 14:42, 31.10.2020 Обновлено: 14:57, 31.10.2020

Законопроект президента Украины Владимира Зеленского по Конституционному суду полностью соответствует ценностям, закрепленным Конституцией.

Как сообщается на официальном сайте главы государства, об этом заявил представитель президента в КСУ Федор Вениславский.

Он отметил, что в связи с существенными угрозами национальной безопасности Украины, которые возникли в результате принятия Конституционным судом решения от 27 октября о неконституционности антикоррупционного законодательства, президент инициировал "проект политико-правового решения" по перезагрузке суда.

"В экстраординарных условиях, в которых оказалось государство в результате принятия КСУ решения №13-р, решение президента Украины предложить Верховной Раде разрешить кризисную ситуацию политико-правовыми средствами абсолютно обоснованно и полностью соответствует ценностям, закрепленным Конституцией Украины", – подчеркнул Вениславский.

По его словам, выполнение решения КСУ приведет к тому, что любые последующие изменения в антикоррупционное законодательство будут признаны нынешним составом суда неконституционными, поскольку суд связан своей собственной "правовой" позицией, сформулированной в указанном решении.

"КСУ заложил такие юридические механизмы, которые фактически позволяют признать неконституционными все решения о возврате положений антикоррупционного законодательства", – заметил представитель президента.

Он добавил, что принятие парламентом законопроекта Зеленского "обеспечит восстановление общественного доверия к конституционному судопроизводству и решит кризисную ситуацию, к которой привели действия Конституционного суда".

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