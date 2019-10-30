"Я достал их до печенок!" У Зеленского захотели "убрать" из Рады известного журналиста: появился ответ

Президентская фракция "Слуга народа" намерена лишить журналистской аккредитации известного телеведущего и блогера Сергея Пояркова, который активно критикует действия команды главы Украины Владимира Зеленского.

Об этом в среду, 30 октября, сообщили источники OBOZREVATEL. Информацию вскоре подтвердил и сам журналист, дав эксклюзивный комментарий.

По его словам, Зеленский решил фактически установить цензуру и убрать из парламента неугодных ему людей.

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"Никакой партии "Слуга народа" не существует, это филиал Администрации президента Зеленского. И она пошла путем Виктора Федоровича Януковича. "СН" каждый день делает глупости. Вместо того, чтобы перестать делать глупости и начать выполнять то, что обещали избирателям, "слуги" решили бороться с теми, кто это все замечает", – отреагировал Поярков.

Телеведущий напомнил президентской фракции, что они должны учитывать действия Януковича и других предшественников. "Ростов не резиновый!" – подчеркнул он.

Поярков также открыто обратился к партии "Слуга народа".

"Вы развели большую кучу пропащего наивняка, пообещав им, что вы за них построите им счастье. Не меня вам надо бояться, гнуснозеленая команда. Дурачки, вы еще не понимаете, что для вас самая большая опасность – не мы, кто голосовал против вас, а фактор "лоха проснувшегося". Это те 30-40% голосовавших за вас, которые думали, что их жизнь на шару поменяется к лучшему. Они ждали от вас халявного счастья и побольше, а это в принципе невозможно. Вот это для вас самая страшная опасность в ближайшем будущем. Вместо того, чтобы бороться со своим отсутствием опыта, профессионализма и умения управлять страной, вы начинаете бороться с теми, кто выставляет вашу глупость напоказ. Это путь в никуда. И это путь к скорому и позорному вылету из политики. Это путь деградации. Мне безумно приятно, что я достал вас до самых печенок. Это доказывает мою эффективность и вашу неповоротливую тупость. Умный человек стал бы исправлять свои ошибки, которых вы нагородили уже целых ворох" – заявил Поярков.

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По словам Пояркова, 29 октября он узнал, что комитет по свободе слова ВРУ рассмотрит вопрос о лишении аккредитации. "Сегодня (30 октября – Ред.) позвонили из "Бульвара Гордона", что закрывают печатную версию издания, от которого я по традиции был аккредитован последние лет 10. Потом в "Бульваре" сообщили, что пришло письмо из Рады. Комитет 3 часа ждал ответа из газеты. Без проблем, меня на аккредитацию подаст Прямой канал. Если вы хотели мотивировать меня на усиленное внимание к высмеиванию ваших глупостей, у вас получилось", – пояснил он.

"Вы делаете все, чтобы увеличивать количество оппонентов в лице тех патриотов, которых вы уже раздрочили против себя неимоверным способом. Поймите, дундуки, что для вас опасен не Поярков, а прежде всего ваша глупость, узколобость и спесивое желание нравиться людям, ничего не делая", – продолжил Поярков.

Главную идеологию "Слуги народа" журналист назвал "И побегать по бл*дЯм, и понравиться людЯм". Одноименный его блог после скандала с нардепом Богданом Яременко, которого поймали на заказе в Раде интимных услуг, вышел также на OBOZREVATEL.

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"Эта идеология заканчивается ср*кой, как любит говорить Зеленский. Вы хотите меня лишить аккредитации за то, что я замечаю ваши ошибки. Вы жрете в сессионном зале, пишете глупости о путче Порошенко, заказываете бл*дей онлайн и кнопкодавите, как последние вшивые "попередники". Вам не нравится ваше отражение в моем зеркале? Рожу меняйте, инфантильные самовлюбленные дилетанты. Извините, Зеленский же посылал в ср*ку народных депутатов? Так это он вас, дурачков, предупредил, куда ВАС будут посылать и куда ВЫ обязательно пойдете в пешую сексуальную прогулку", – возмутился телеведущий.

Поярков напомнил, что до президентства Зеленского главу государства можно было хаять часами на всех телеканалах. Новый же президент, по его словам, пытается установить цензуру.

"Этот бл*деприемник в лице депутатов "Слуги народа" запрещает мне рассказывать правду, которая колет глаза? Спасибо вам за моральную поддержку. Мне нравится, что вы меня рекламируете. Вы – мое вдохновение, мой азарт и моя мотивация. Количество проблем у вам не уменьшится, а станет больше. Потому что это вы создадите еще 10 Поярковых, потом сто и тысячу", – резюмировал он.

Поярков также рассказал о претензиях к нему как к журналисту, впервые не оформленному в качестве помощника народного депутата. "Они своего добились. Завтра утром я начинаю официальную процедуру оформления помощником народного депутата Парубия. Зелебобики, я 20 лет до вас был в Верховной Раде и еще 20 буду после вас", – пояснил журналист.

Как сообщал OBOZREVATEL:

29 октября Яременко во время заседания Рады договаривался об интимной встрече за деньги с девушкой.

Через некоторое время скандальный нардеп Яременко отличился еще одной выходкой в сессионном зале Рады. Во время заседания он любовался девушками в приложении для знакомств Tinder.

После этого Яременко подтвердил, что интимная переписка о предоставлении секс-услуг находилась в его телефоне. При этом сообщил, что она была сфабрикована им же. Инцидент он прокомментировал на своей странице в Facebook.

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