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У Зеленского заговорили об еще одном референдуме: о чем речь

22.4т Читать материал на украинском

Решение о переименовании городов, сел и улиц в Украине нужно принимать на местных референдумах.

Об этом в эфире ICTV заявил глава президентской партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков.

"Решение о переименовании городов, сел и улиц должны принимать те, кто непосредственно там находится и живет – то есть через местный референдум", – отметил он.

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Разумков подчеркнул, что местные советы также не всегда отражают в полном объеме те интересы, которые есть у местных жителей.

Ранее президент Владимир Зеленский заявил, что положительно относится к декоммунизации в Украине, однако намерен изменить некоторые моменты.

Как сообщал OBOZREVATEL, глава президентской партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков допустил возможность проведения референдума по языковому вопросу. При это Разумков заявил, что намерен и дальше публично разговаривать на русском языке, пока продолжается оккупация Донбасса и аннексия Крыма.

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Тема
Декоммунизация в Украине
Персона
Дмитрий Разумков
Место
Украина
Теги
Партия "Слуга народа" референдум
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Комментарии
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Marin Ella
Marin Ella
лучше провести всего один - поместить это обезьяну в клетку, где ей место
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Anin Georgij
Anin Georgij
Marin Ella, это Вы о главном переименовщике Украины Вятровиче?
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Архипов Михаил
Архипов Михаил
Конюхи у власти
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3
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Иванов Александр
Иванов Александр
Правильное или неправильное решение доя страны принимает Зеленский, можно судить по реакции порохоботов. Если поднимается поросячий визг и Петя начинает кричать зрада- значит решение нормальное и правильное. Если Петя с поросятами молчит. Значит нужно подумать...
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2 из 3 ответов | показать все
Anin Georgij
Anin Georgij
Иванов Александр, 100%. Народ так и голосует. Чем более цинично и лживо отписывает в комментах ботоферма, тем ниже рейтинг Пороха. Так, что помогайте, порохоботы, своему боссу идти на дно, народ все понмиает.
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Любченко Светлана
Любченко Светлана
Иванов Александр, сгинь в рашку !!!
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