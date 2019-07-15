У Зеленского заговорили об еще одном референдуме: о чем речь

Решение о переименовании городов, сел и улиц в Украине нужно принимать на местных референдумах.

Об этом в эфире ICTV заявил глава президентской партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков.

"Решение о переименовании городов, сел и улиц должны принимать те, кто непосредственно там находится и живет – то есть через местный референдум", – отметил он.

Разумков подчеркнул, что местные советы также не всегда отражают в полном объеме те интересы, которые есть у местных жителей.

Ранее президент Владимир Зеленский заявил, что положительно относится к декоммунизации в Украине, однако намерен изменить некоторые моменты.

Как сообщал OBOZREVATEL, глава президентской партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков допустил возможность проведения референдума по языковому вопросу. При это Разумков заявил, что намерен и дальше публично разговаривать на русском языке, пока продолжается оккупация Донбасса и аннексия Крыма.

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