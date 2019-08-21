У Зеленского задумали упростить увольнение госчиновников

Офис президента Украины Владимира Зеленского готовит законопроект об упрощении процедуры трудоустройства и увольнения государственных служащих.

Об этом заявил глава Государственной таможенной службы Максим Нефедов, передает "Интерфакс-Украина". "Сейчас мы разработали совместно с Офисом президента законопроект (я надеюсь, что он будет внесен как первоочередной) о том, чтобы упростить вопрос увольнения и найма на госслужбу", – сказал он.

При этом Нефедов прокомментировал возможность увольнения глав ряда региональных таможен.

Владимир Зеленский "Цензор.нет"

По его словам, изменения в закон о госслужбе необходимы для обновления реформированной таможенной службы, так как этот закон не позволяет легко брать на работу и увольнять сотрудников.

Отмечается, что на данный момент лишился должности только один из руководителей таможен, освобождения которых требовал президент Владимир Зеленский. Это - начальник Львовской таможни.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Зеленский, заслушав доклады руководителей и исполняющих обязанности руководителей областных таможен (в частности, Черновицкой, Волынской, Львовской) по борьбе с контрабандой, поднял вопрос об их увольнении.

"У нас нет времени... У нас всего пять лет. Слушайте, это мычание уже вот тут стоит. Если можно, я думаю, что главные сложности – это люди. У меня к вам просьба: написать заявления об увольнении", – резюмировал он.

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