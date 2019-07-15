У Зеленского задумали убрать министерство: что известно

В политической партии "Слуга народа" выступают за упразднение Министерства информационной политики.

Об этом заявил кандидат в народные депутаты от политсилы и советник команды президента Украины Владимира Зеленского Никита Потураев, передает "Интерфакс-Украина".

"Министерство информационной политики, мы планируем... перезагрузить в ноль", – сказал он в ходе "круглого стола" в Киеве.

Министерство информационной политики "Гордон"

Потураев добавил, что необходимо принимать закон о средствах массовой информации, который должен исчерпывающе описывать медиасферу в Украине, а также, возможно, новый закон о регуляторе в медиасфере.

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Он обратил внимание на идею, над которой в партии "Слуга народа" уже идет работа, а именно объединение Госкомтелерадио и Нацсовета по вопросам телерадиовещания.

По мнению Потураева, нужно отходить от квотного принципа формирования Нацсовета в пользу конкурсного отбора.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Офисе президента подняли вопрос о сокращении количества министерств в будущем правительстве.

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