У Зеленского задумали новые внеочередные выборы

В Офисе президента Украины рассматривают возможность проведения досрочных выборов в органы местного самоуправления.

Такое заявление сделал представитель главы государства в Верховной Раде, кандидат в народные депутаты по списку партии "Слуга народа" Руслан Стефанчук, передает "Интерфакс-Украина".

"Будет это осуществлено следующей осенью или это может быть осуществлено еще и до этого – мы рассматриваем разные варианты, как наиболее эффективно перезагрузить всю системы, которая касается отношений "власть и человек", – сказал он в эфире программы "Свобода слова" на канале ICTV.

Руслан Стефанчук, capital.ua

"Владимир Зеленский шел с четким пониманием того, что нас не интересует вопрос смены лиц в действующей системе власти. Если ты бросишь свежий огурец в бочку с прокисшими огурцами, он станет прокисшим огурцом", – отметил Стефанчук.

Очердные местные выборы в Украине должны состояться в 2020 году.

Как сообщал OBOZREVATEL, согласно последним соцопросам, на внеочередных выборах в Верховную Раду в парламент могут пройти пять политических партий. Так, лидером остается президентская партия "Слуга народа" (31,8% всех респондентов и 41,5% среди тех, кто намерен участвовать в выборах и уже определился с выбором).

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