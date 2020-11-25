У Зеленского задумали ликвидировать скандальный ОАСК

В Офисе президента Украины начали консультации о ликвидации скандального Окружного административного суда Киева.

Но в Высшем совете правосудия такую информацию опровергли, сообщает "РБК-Украина". Глава ВСП Андрей Овсиенко пояснил, что процедура ликвидации суда четко прописана в законах "О Высшем совете правосудия" и "О судоустройстве и статусе судей".

"Но на данный момент (середина ноября – Ред.) из Офиса президента никаких документов или запросов к нам не поступало", – отметил он.

При этом замглавы ОП Андрей Смирнов сказал, что документы по ОАСК уже направлены.

"На прошлой неделе (16-22 ноября – Ред.) от Офиса президента в адрес Высшего совета правосудия было официально направлено письмо, в котором мы просим ВСП определиться с позицией по этому вопросу. Так и проходят эти консультации", – подчеркнул чиновник.

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