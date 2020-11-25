У Зеленского задумали ликвидировать скандальный ОАСК
В Офисе президента Украины начали консультации о ликвидации скандального Окружного административного суда Киева.
Но в Высшем совете правосудия такую информацию опровергли, сообщает "РБК-Украина". Глава ВСП Андрей Овсиенко пояснил, что процедура ликвидации суда четко прописана в законах "О Высшем совете правосудия" и "О судоустройстве и статусе судей".
"Но на данный момент (середина ноября – Ред.) из Офиса президента никаких документов или запросов к нам не поступало", – отметил он.
При этом замглавы ОП Андрей Смирнов сказал, что документы по ОАСК уже направлены.
"На прошлой неделе (16-22 ноября – Ред.) от Офиса президента в адрес Высшего совета правосудия было официально направлено письмо, в котором мы просим ВСП определиться с позицией по этому вопросу. Так и проходят эти консультации", – подчеркнул чиновник.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Генеральный прокурор Украины 14 августа подписала представление в Высший совет правосудия об отстранении от должности председателя Окружного административного суда Киева Павла Вовка и других судей.
Национальное антикоррупционное бюро объявило в розыск семерых фигурантов дела Окружного админсуда Киева, в частности его председателя.
Сам глава ОАСК заявил, что находится в Украине и ни от кого не прячется, а сообщение о подозрении не получал.
1 сентября Высший совет правосудия (ВСП) отказался временно отстранить Вовка с должности.
У судьи Вовка, который называл Зеленского "лохом", нашлись связи с окружением президента.
Национальное антикоррупционное бюро Украины объявило в розыск главу ОАСК Павла Вовка.
Объявленный в розыск глава ОАСК Вовк заявил о заражении COVID-19.