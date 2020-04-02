У Зеленского вновь упал рейтинг популярности среди украинцев: новые цифры

Рейтинг президента Украины Владимира Зеленского во время распространения коронавируса государством упал. Среди опрошенных в марте украинцев положительно к нему относились лишь 46%, а вот в феврале – 48%.

Об этом свидетельствуют результаты опроса КМИС, проведенного с 27 по 30 марта. В нем приняли участие 1,5 тыс. украинцев в возрасте от 18 лет. В выборку не включались территории оккупированного Крыма и отдельных районов Донецкой и Луганской областей. Погрешность не превышает 3%.

Так, выяснилось, что Зеленского знали 99% опрошенных, премьер-министра Дениса Шмыгаля – 49%, главу Верховной Рады Дмитрия Разумкова – 70%, руководителя Офиса президента Андрея Ермака – 44% респондентов.

Согласно результатам, к Зеленскому положительно относились 46% тех, кто знает политика (в феврале – 48%), нейтрально – 33% (в феврале – 29%), отрицательно – 21% (в феврале – 24%).

У Зеленского вновь упал рейтинг популярности среди украинцев. Иллюстрация

К Шмыгалю положительно относились 11% тех, кто знает его, нейтрально – 65%, отрицательно – 25%. К Разумкову положительно относились 29% (в феврале – 28%), нейтрально – 51% (в феврале – 51%), отрицательно – 21% (в феврале – 22%). А к Ермаку положительно – 6% (в феврале – 12%), нейтрально – 56% (в феврале – 57%), отрицательно – 38% (в феврале – 31%).

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно народный депутат от фракции "Слуга народа" Гео Лерос заявил, что брат руководителя Офиса президента Денис Ермак продвигал на пост главы НАЭК "Энергоатом" Владимира Купчака, требуя за назначение 5 миллионов.

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