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2 апреля • обновлено в 16:00
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У Зеленского вновь упал рейтинг популярности среди украинцев: новые цифры

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Рейтинг президента Украины Владимира Зеленского во время распространения коронавируса государством упал. Среди опрошенных в марте украинцев положительно к нему относились лишь 46%, а вот в феврале – 48%.

Об этом свидетельствуют результаты опроса КМИС, проведенного с 27 по 30 марта. В нем приняли участие 1,5 тыс. украинцев в возрасте от 18 лет. В выборку не включались территории оккупированного Крыма и отдельных районов Донецкой и Луганской областей. Погрешность не превышает 3%.

Так, выяснилось, что Зеленского знали 99% опрошенных, премьер-министра Дениса Шмыгаля – 49%, главу Верховной Рады Дмитрия Разумкова – 70%, руководителя Офиса президента Андрея Ермака – 44% респондентов.

Согласно результатам, к Зеленскому положительно относились 46% тех, кто знает политика (в феврале – 48%), нейтрально – 33% (в феврале – 29%), отрицательно – 21% (в феврале – 24%).

У Зеленского вновь упал рейтинг популярности среди украинцев. Иллюстрация

У Зеленского вновь упал рейтинг популярности среди украинцев. Иллюстрация

К Шмыгалю положительно относились 11% тех, кто знает его, нейтрально – 65%, отрицательно – 25%. К Разумкову положительно относились 29% (в феврале – 28%), нейтрально – 51% (в феврале – 51%), отрицательно – 21% (в феврале – 22%). А к Ермаку положительно – 6% (в феврале – 12%), нейтрально – 56% (в феврале – 57%), отрицательно – 38% (в феврале – 31%).

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно народный депутат от фракции "Слуга народа" Гео Лерос заявил, что брат руководителя Офиса президента Денис Ермак продвигал на пост главы НАЭК "Энергоатом" Владимира Купчака, требуя за назначение 5 миллионов.

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Автор
Яра Дорош
Персоны
Денис Шмыгаль Дмитрий Разумков Андрей Ермак Владимир Зеленский
Место
Украина
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Цуканов Евгений
Цуканов Евгений
В своё время Зеленский снялся в фильме «Служебный роман. Наше время». Поэтому, когда Вова говорит о готовности Украины к коронавирусу хочется его спросить: «Новосельцев, когда вы перестанете врать?»
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Цуканов Евгений
Цуканов Евгений
Зеленский предупредил украинцев, что шашлыки во время эпидемии коронавируса могут выйти им боком, хотя боком им уже вышло избрание Вовы президентом.
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Цуканов Евгений
Цуканов Евгений
Зелинского спрашивают: -Почему из 100 тыс. вернувшихся в Украину наших граждан только 100 прошли обсервацию? -Мы ещё обсерваторию не построили
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