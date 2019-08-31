У Зеленского уже анонсировали замену министра здравоохранения

Зоряну Скалецкую со временем на посту министра здравоохранения все же заменит нардеп от "Слуги народа" и основатель частной клиники "Борис" Михаил Радуцкий.

Об этом в эфире ZIK сказал нардеп, глава парламентской фракции "Слуги народа" Давид Арахамия. "На министра планировался сам господин Радуцкий. Но ему надо около трех месяцев, чтобы подготовиться. Поэтому мы решили сделать такой переходный период. Я думаю, что потом будет такая ротация, что господин Радуцкий станет министром, а Зоряна пойдет заместителем министра", – заявил он.

По его словам, все это время Радуцкий будет приводить свои дела по бизнесу в порядок.

Зоряна Скалецкая и Михаил Радуцкий

"Он же сейчас народный депутат, он не должен управлять бизнесом, но он должен подготовиться к декларированию. То есть, есть какие-то там вещи", – подчеркнул Арахамия.

Как сообщал OBOZREVATEL, новым главой Министерства здравоохранения Украины стала Зоряна Скалецкая – эксперт Центра поддержки реформ при Кабмине и кандидатура, которую в скандальной переписке Радуцкий назвал "своим человеком".

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