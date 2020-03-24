Заместитель главы Офиса президента Юлия Ковалив заявила, что в Украине не могут ввести чрезвычайное положение в связи с распространением коронавируса из-за угрозы для экономики.

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Деталями она поделилась в эфире программы "Свобода слова" на канале ICTV в понедельник, 23 марта (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

По словам Ковалив, правительство не готово остановить большую часть экономики Украины.

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"Когда мы говорим о чрезвычайном положении, 70% нашей экспортной выручки – аграрии и металлурги. Можно ли их остановить? Конечно, нет! Можно ли остановить критическую инфраструктуру? Нет! Мы не можем остановить аграрный сектор, это означает, что не можем остановить поставщиков семян, техники, топлива, удобрений. Если идти по такой логике, поймем, что мы не можем остановить большую часть экономики. Ведь не может работать металлургический завод без кокса, без транспорта. Мы не можем порвать в один момент все цепочки, которые работают", – заявила она.

Ковалив при этом не исключила, что динамика распространения коронавируса в Украине может измениться за несколько дней.

"На сегодня с той динамикой с коронавирусом оснований введения чрезвычайного положения нет. Конечно, ситуация может измениться. На сегодня динамика будет видна в течение следующих нескольких дней или, возможно, недели", – отметила она.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что не считает необходимым введение чрезвычайного положения в стране из-за коронавируса.

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