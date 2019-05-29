У Зеленского сказали, как президент поступит с Луценко

Президент Украины Владимир Зеленский не намерен увольнять генерального прокурора Украины Юрия Луценко.

Об этом в эфире"112 Украина" заявил лидер партии партия "Слуга народа" Дмитрий Разумков, отметив, что, по мнению президента, нынешняя Верховная Рада, скорее всего, не поддержит представление на увольнение Луценко.

Разумков добавил, что парламент отказался поддержать законодательные инициативы президента, поэтому кадровые назначения в ней обсуждаться не будут.

"Глядя на то, как Рада проголосовала за другие обращения президента, мы прекрасно понимаем, что будет происходить дальше. Были отдельные депутаты и отдельные политические силы, которые в полном объеме или частично выполнили те обещания, которые открыто давали президенту в рамках состоявшихся в АП. А большая часть сделала все более привычно - проголосовали и попытались на этом попиариться. Устраивать дополнительные шоу, связанные с отставкой - я не думаю, что это будет правильно", – рассказал Разумков.

Владимир Зеленский и Юрий Луценко

Как сообщал OBOZREVATEL, генеральный прокурор Юрий Луценко раскрыл детали встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским, сообщив, что одной из основных тем стала работа ГПУ.

Ранее в команде Зеленского обвинили Луценко в том, что бывший соратник Виктора Януковича, юрист Андрей Портнов смог свободно вернуться в Украину.

Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram