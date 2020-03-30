У Зеленского сказали, что будут делать войной после "Минска"

У команды президента Владимира Зеленского существует как минимум три варианта развития событий на Донбассе и быстрый способ разрешения конфликта не является приоритетным.

Такое заявление сделал министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников в интервью "РБК-Украина".

По его словам, ответа на вопрос, что будет, если в Минских переговорах не достигнут результата, в команде Зеленского пока нет.

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"Когда президент Зеленский пригласил меня на разговор, это было еще при премьере Гончарук, с идеей, чтобы я возглавил министерство по вопросам реинтеграции, я попросил озвучить ожидания от меня. В том числе мне было сказано: никто не держит фокус сегодня по оккупированным территориям, прилегающих территорий, временно перемещенным лицам и по реальной реинтеграцией временно оккупированных земель обратно в страну. Сейчас мы говорим не о Минобороны, это не их задача. В правительстве нет такого органа и такого человека", – поделился Резников.

Самое главное, по его словам, – написание программы и сценария событий, а их может быть несколько. "Что будет, когда мы освободим эти территории? Например, через полгода. Это идеальный сценарий – чтобы провести выборы осенью 2020 года. Или, условно говоря, через год или через пять, или, как в Германии через 45 лет", – пояснил он.

"То есть вариантов развития событий может быть три-четыре – как мы ведем себя по отношению к оккупированным территориям, нашему населению, проживающему там. Когда президент озвучил мне эти ожидания, я эти варианты должен буду продумать и описать – это значит, что он прекрасно отдает себе отчет в том, что быстрый вариант один из нескольких и не самый вероятный", – резюмировал он.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Резников заявил, что Украина готовится повесить свои флаги на оккупированных территориях и отвоевать контроль над границей.

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