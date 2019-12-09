У Зеленского сделали первое заявление о встрече с Путиным в "нормандском формате"

Лидеры "нормандской четверки" на саммите в Париже подготовят совместное коммюнике.

Об этом журналистам рассказал помощник президента Украины Владимира Зеленского Кирилл Тимошенко, отметив, что состоянием на 20:00 двусторонней встречи с Путиным еще не было.

Советники лидеров Украины, Германии, Франции и России удалились, чтобы отредактировать некоторые пункты коммюнике саммита.

Ожидается, что переговоры продлятся еще несколько часов. Пресс-конференция, как изначально планировалось, назначена на 22:00.

"Я думаю, что это будет продолжаться несколько часов. Это закрытые переговоры в нормандском формате. Как только будет подготовлено финальный проект коммюнике, четыре лидера выйдут к представителям СМИ и прокомментируют, о чем все договорились", – сказал Тимошенко.

По его словам, на встрече также присутствовали помощник президента Андрей Ермак, министр иностранных дел Вадим Пристайко, начальник Генерального штаба ВСУ Руслан Хомчак и советник президента Руслан Демченко. "Все вопросы обсуждаются в рабочем формате", – отметил он.

Тимошенко высказался о переговорах в Париже

Тимошенко высказался о переговорах в Париже

Тимошенко высказался о переговорах в Париже

Тимошенко высказался о переговорах в Париже

Тимошенко высказался о переговорах в Париже

Как писал OBOZREVATEL, ранее спикер украинского президента рассказала, что на саммите Зеленский будет поднимать вопрос сроков возврата пленных украинцев, прекращение огня и вывод войск противника с Донбасса.

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