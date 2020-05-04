У Зеленского резко поменяют формат переговоров по Донбассу: что решили

В составе Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе ожидаются существенные кадровые перестановки.

Об этом рассказал глава Офиса президента Украины Андрей Ермак в ходе онлайн-дискуссии Atlantic Council "Пандемия, реформа, война и мир: взгляд из Украинского Белого Дома", передает "Интерфакс-Украина".

Во-первых, вице-премьер – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий, представитель в политической подгруппе Алексей Резников будет назначен заместителем главы украинской делегации Украины в ТКГ Леонида Кучмы.

Во-вторых, в рабочие подгруппы ТКГ войдут представители соответствующих украинских министерств и народные депутаты Украины.

"Сегодня очень важно дать Минскому процессу новый импульс, и Украина это делает. Сегодня мы выступили с инициативой повысить уровень представительства делегаций в Минске в Трехсторонней контактной группе. То есть, теперь наряду с руководителем нашей делегации господином Кучмой его заместителем становится вице-премьер – министр господин Резников. Также мы добавляем в представительство в каждой подгруппе представителей соответствующих министерств на уровне не ниже, чем замминистра, также добавляем представителей парламента. Так, несколько руководителей профильных комитетов также будут привлечены к этой работе", – рассказал Ермак.

Андрей Ермак и Владимир Зеленский Коллаж

Как писал OBOZREVATEL, заседания ТКГ в связи с коронавирусом проходили в режиме видеосвязи 26 марта, 8 апреля, 22 апреля. 8 апреля была достигнута договоренность об очередном этапе взаимного освобождения удерживаемых лиц на Донбассе до праздника Пасхи. Обмен состоялся 16 апреля.

Новое заседание Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе ожидается 13-14 мая.

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