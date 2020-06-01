Украина на базе Министерства реинтеграции разрабатывает стратегию освобождения и возвращения временно оккупированных территорий Донбасса и Крыма, но часть этого документа будет непубличной.

Об этом рассказал постоянный представитель президента Украины в Автономной республике Крым Антон Кориневич в интервью "Укринформу".

"Представительству президента в АР Крым удалось возобновить процесс по наработке этой стратегии вместе с коллегами из Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий и СНБО. Уже создана рабочая группа на базе Минреинтеграции, которую возглавляет вице-премьер-министр Алексей Резников. Ее главной задачей как раз и является разработка стратегии деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий", – рассказал он.

Кориневич отметил, что Крым был оккупирован еще в 2014 году, однако единой стратегии возвращения полуострова за эти годы не разработали.

"МИД пишет проект своей части, в Минреинтеграции есть свой блок вопросов, в Представительстве президента – свой блок, и сейчас надо все это свести воедино. Стратегия необходима, и здесь нет никаких других точек зрения. Кроме того, абсолютно всем причастным к процессу сторонам понятно, что часть этой стратегии должна быть открытой и публичной – чтобы люди видели, что государство делает для возвращения временно оккупированных территорий и населения, там проживающего. Но, конечно, большая ее часть должна быть закрытой и секретной, особенно та, что касается вопросов безопасности", – отметил Кориневич, намекнув, что стратегию могут успеть разработать до конца года.

Иллюстрация Коллаж

Как писал OBOZREVATEL, Украина не будет решать проблему водоснабжения в Крыму, поскольку за это несет ответственность Россия, как страна-оккупант. Это возможно лишь после того, как РФ выведет войска из Крыма и Донбасса.

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