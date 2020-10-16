В ОП разъяснили вопрос по Будапештскому меморандуму: Кремль ответил

В Офисе президента разъяснили суть пятого вопроса Владимира Зеленского о гарантиях для Украины по Будапештскому меморандуму.

Как сообщается на официальном сайте президента, Меморандум о гарантиях безопасности в связи с присоединением Украины к Договору о нераспространении ядерного оружия, подписанный в Будапеште 5 декабря 1994 США, Великобританией, Россией и Украиной, стал одним из самых недооцененных документов.

"Содержание этого документа заключается в том, что Украина, отказываясь от третьего по мощности ядерного арсенала в тогдашнем мире и, соответственно, делая наибольший после Второй мировой войны вклад в глобальный мир и безопасность, получила гарантии от ведущих военных держав мира по незыблемости своей безопасности и существующих границ", – напомнили в ОП.

Отмечается, что гарантии безопасности в отношении Украины были нарушены еще задолго до 2014 года.

"Стоит вспомнить известное пограничное противостояние в 2003 году в конфликте вокруг острова Тузла, которое грозило территориальной целостности Украины. Не менее опасными можно считать так называемые газовые войны, что является проявлением сознательного экономического давления, направленного на то, чтобы подчинить своим собственным интересам Украину", – подчеркивается в сообщении.

В ОП констатировали, что мир не отреагировал должным образом на такие нарушения обязательств одним из подписантов Меморандума, которые нарастали с годами, приведя в итоге к прямой вооруженной агрессии.

"Учитывая то, что остается актуальной глобальная задача по нераспространению ядерного оружия, а также по созданию новых международных документов, гарантирующих безопасность отдельных государств в случае отказа от ядерного оружия или намерений по его производству, констатируем, что нужна и актуализация положений Будапештского меморандума. Его дальнейшее невыполнение может заблокировать достижения новых дипломатических решений в сфере глобальной безопасности", – говорится в заявлении.

Также, учитывая продолжительность нарушения Россией ее обязательств, подтвержденных в Меморандуме Офис президента настаивает на необходимости совместной работы других государств-гарантов для восстановления безопасности и территориальной целостности Украины.

"Хотим подчеркнуть, что это не является позицией одной из политических команд в Украине – команды власти. Это может быть общенациональной позицией, что значительно сильнее. Именно поэтому президент Владимир Зеленский предложил пятый вопрос для общенационального опроса 25 октября 2020 года по Будапештскому меморандуму: "Нужно ли Украине поднять сегодня на международном уровне вопрос: или все подписанты меморандума выполняют взятые на себя обязательства, или никто?". Нашему государству нужен мандат от народа для того, чтобы обращаться к государствам-подписантам меморандума по выполнению их обязательств", – объяснили в ОП.

Позднее в Кремле заявили, что будут вести переговоры с Украиной только в рамках Минских соглашений, а не Будапештского меморандума.

Вопросы Зеленского

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