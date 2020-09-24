У Зеленского разъяснили право Украины перекрыть воду для Крыма

Ольга Липич Политика 07:55, 24.09.2020 Обновлено: 08:38, 24.09.2020

Украина имеет полное право не поставлять воду в оккупированный Россией Крым. Вместе с тем, речь об ограничении доступа людей к реке Днепр не идет.

Об этом заявил представитель президента Украины в АР Крым Антон Кориневич в Facebook. Комментируя обвинения оккупационной власти полуострова о том, что Украина якобы перекрыла русло реки Днепр, когда прекратила сбрасывать ее воду в Северо-Крымский канал, Кориневич отметил, что Украина перекрыла исключительно искусственное технологическое сооружение.

Оно находится на территории Украины, под ее юрисдикцией и финансируется из ее государственного бюджета. Это означает, что Украина имеет право его перекрывать.

"Представители оккупационной администрации РФ в Крыму продолжают говорить о вопросах водоснабжения. Звучат разные заявления и комментарии по поводу того, что кто-то не имеет права "перекрывать" Днепр и "лишать доступа к воде с ней", – отметил Кориневич.

Он также подчеркнул, что река Днепр свободно течет по территории Украины, Беларуси и России, и никто не перекрывал ее русло и доступ к ее воды для людей, проживающих на территории, по которой протекает река. Отметим, что на территории полуострова Днепр не протекает.

Anton Korynevych / Facebook

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