У Зеленского разъяснили право Украины перекрыть воду для Крыма
Украина не перекрывала русло реки Днепр, когда прекратила сбрасывать ее воду в Северо-Крымский канал
Вместе с тем, само технологическое сооружение финансируется Украиной, поэтому страна имеет право им распоряжаться, как хочет
Представители президента Украины в Крыму считают, что обеспечивать полуостров водой должна оккупационная власть
Украина имеет полное право не поставлять воду в оккупированный Россией Крым. Вместе с тем, речь об ограничении доступа людей к реке Днепр не идет.
Об этом заявил представитель президента Украины в АР Крым Антон Кориневич в Facebook. Комментируя обвинения оккупационной власти полуострова о том, что Украина якобы перекрыла русло реки Днепр, когда прекратила сбрасывать ее воду в Северо-Крымский канал, Кориневич отметил, что Украина перекрыла исключительно искусственное технологическое сооружение.
Оно находится на территории Украины, под ее юрисдикцией и финансируется из ее государственного бюджета. Это означает, что Украина имеет право его перекрывать.
"Представители оккупационной администрации РФ в Крыму продолжают говорить о вопросах водоснабжения. Звучат разные заявления и комментарии по поводу того, что кто-то не имеет права "перекрывать" Днепр и "лишать доступа к воде с ней", – отметил Кориневич.
Он также подчеркнул, что река Днепр свободно течет по территории Украины, Беларуси и России, и никто не перекрывал ее русло и доступ к ее воды для людей, проживающих на территории, по которой протекает река. Отметим, что на территории полуострова Днепр не протекает.
Как сообщал OBOZREVATEL:
ранее росСМИ запустили фейк о том, что представитель Управления Верховного комиссара ООН по правам человека Элизабет Тросселл якобы сказала, что за обеспечение жителей оккупированного Крыма питьевой водой должны отвечать как Украина, так и Россия.
Однако в МИД Украины опровергли этот информационный вброс. Оказалось, что российские пропагандисты исказили позицию ООН.
На самом деле было сказано, что РФ как оккупационная власть несет главную ответственность за обеспечение доступа к воде лиц, которые находятся под защитой.
Тем временем экс-"прокурор" оккупированного Крыма Наталья Поклонская посчитала, что в ООН ее жалобы якобы официально восприняли как позицию "представителя крымчан в российском парламенте".
Позже он она направила свои жалобы Верховному комиссару по правам человека ООН Мишель Бачелет. В них коллаборационистка обвинила Украину в якобы незаконном перекрытии Северо-Крымского канала и шантаже России.
В свою очередь главарь оккупантов Крыма Сергей Аксенов угрожал уголовными делами и международным трибуналом "организаторам водной блокады" полуострова.
С 23 сентября оккупационная администрация Алушты ввела режим ограниченного потребления воды в самой Алуште, а также в Партените и Малом Маяке.