У Зеленского рассказали, поедет ли он на парад к Лукашенко

Президент Украины Владимир Зеленский не намерен посещать парад ко Дню победы, который пройдет 9 мая в столице Беларуси – Минске.

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Об этом заявили в директорате по вопросам информационной политики Офиса президента, заверив, что глава государства не принял приглашение Александра Лукашенко, пишет "Радио Свобода".

"В Украине – карантин. Глава государства пока не осуществляет зарубежных визитов", – подчеркнули в ОПУ.

Зеленский и Лукашенко "Беларусь сегодня"

Напомним, в Украине из-за коронавируса на День памяти и примирения и День победы не планируется никаких массовых мероприятий. Решение было утверждено на заседании Кабмина 6 мая.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Беларуси Александр Лукашенко объявил о намерении провести большой парад в Минске 9 мая и пригласил на него лидеров других стран. Однако в ВОЗ раскритиковали план белорусского лидера и призвали воздержаться от массовых мероприятий.

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