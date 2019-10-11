У Зеленского рассказали о его самочувствии после рекордного пресс-марафона

Президент Украины Владимир Зеленский чувствует себя нормально и не потерял голос после пресс-марафона, который длился 14 часов.

Об этом "Українським Новинам" сообщили в Офисе президента. "Он говорит, с ним все ок", — сказал собеседник.

По его словам, у Зеленского в пятницу, 11 октября, уже состоялось совещание с участием 20 человек.

Владимир Зеленский

Как сообщал OBOZREVATEL:

Зеленский воспользовался специальными уколами для поддержки голосовых связок, чтобы не потерять голос во время пресс-марафона.

На еду для участников мероприятия, который устроили 10 октября в Kyiv Food Market, потратили более 130 тысяч гривен.

Зеленский установил мировой рекорд по продолжительности пресс-конференции с журналистами. Посреди мероприятия к нему подошел представитель Национального реестра рекордов, вручив сертификат.

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