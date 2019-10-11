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11 октября • обновлено в 17:16
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У Зеленского рассказали о его самочувствии после рекордного пресс-марафона

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Президент Украины Владимир Зеленский чувствует себя нормально и не потерял голос после пресс-марафона, который длился 14 часов.

Об этом "Українським Новинам" сообщили в Офисе президента. "Он говорит, с ним все ок", — сказал собеседник.

По его словам, у Зеленского в пятницу, 11 октября, уже состоялось совещание с участием 20 человек.

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Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

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Тема
Пресс-марафон Владимира Зеленского
Персона
Владимир Зеленский
Место
Украина
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Цуканов Евгений
Цуканов Евгений
-Что вы скажете о пресс-конференции Зеленского, продолжавшейся 14 часов? -Что болтун ещё тот…
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Коваленко Николай
Коваленко Николай
Цуканов Евгений, то болтун, то молчун. Всем не угодишь, на вкус и цвет все фломастеры разные)))
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