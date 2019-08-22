У Зеленского рассказали, кто получит основные должности в Раде

Президентская партия "Слуга народа" намерена возглавить 21 из 23 комитетов Верховной Рады.

Об этом на брифинге в четверг, 22 августа рассказал представитель президента в парламенте Руслан Стефанчук. Политик отметил, что остальные партии в ВР должны пропорционально представлять себя во всех комитетах.

"21 комитет – мы хотели бы взять председательства, и взять обычных двух замов. А по другим, первый зам и секретарь мы готовы передать на решение нашим коллегам. Два или три комитета, я думаю, мы передадим для председательства", – сообщил он.

Также Стефанчук отметил, что "СН" возможно отдаст председательство в комитете свободы слова, комитете прав человека связанных с Донбассом, Крымом и нацменьшинствами и в комитете молодежи и спорта. Также вероятно "Слуга народа" отдаст оппозиции должность вице-спикера.

Стефанчук пояснил, что партии, которые набрали по 6%, не могут претендовать на несколько мест в комитетах. Он добавил, что новая Рада действует исключительно по закону о комитетах.

При этом исключением станет партия Святослава Вакарчука "Голос", потому что она имеет 20 мандатов, а это меньше чем количество комитетов. Поэтому политсила вправе самостоятельно определять количество нардепов в выбранных комитетах.

Верховная Рада

Как сообщал OBOZREVATEL, в Верховной Раде 9-го созыва комитеты будут формировать совместным решением, учитывая количественный состав комитетов парламента предыдущего созыва..

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