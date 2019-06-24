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У Зеленского рассказали, что сделали за первый месяц президентства. Видео

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У президента Украины Владимира Зеленского отчитались о проделанной работе за первый месяц президентства.

Команда главы государства опубликовала видео, где сообщила о достижениях гаранта за месяц нахождения у власти.

У Зеленского достижениями в работе считают:

  • Возобновил полноценную работу консультационной группы в Минске;

  • Заверил международных партнеров в том, что курс Украины на европейскую интеграцию неизменный;

Новости
Зеленского не пригласили на саммит G20 в Японию

  • Получил от европейских лидеров поддержку позиции Украины относительно освобождения пленных и санкционного давления на Россию;

  • Договорился про возобновления Нормандского формата переговоров;

  • Заявил, что переговоров с сепаратистами не будет;

  • Подал в ВР 16 законопроектов, которые обещал во время избирательной кампании;

  • Внес в ВР закон про импичмент;

  • Внес в Раду закон про наказание за незаконное обогащение чиновников, которые предусматривает конфискацию незаконно нажитого имущества;

  • На запрос общества распустил Раду восьмого созыва, выиграв судовой процесс в Конституционном суде;

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

  • Начал перезапуск судебной реформы;

  • Подал в Раду законопроект про отмену формулы "Роттердам +" и ее превращение на "Роттердам-";

  • Презентовал отечественным и иностранным инвесторам стратегию восстановления Донбасса, начиная с деоккупированных территорий;

  • Развенчал мифы про дефолт;

  • Привлек крупный бизнес к решение значительных социальных проблем (закупка "скорых" для больниц, приобретение квартир для семей пленных моряков) без обратных обещаний от власти;

  • Заставил Кабмин и министерства погасить задолженность по зарплатам шахтерам;

  • Отменил обязательность школьной формы;

  • Отменил штрафы за нарушение правил работы с наличными, которыми облагали бизнес с 1995 года;

  • Окончательно урегулировал использование мигалок — они разрешаются только для узкого круга спецмашин, а не депутатских или министерских авто;

  • Открыл улицу Банковую для людей;

  • Установил новую форму обращений к президенту — по имени.

Как сообщал OBOZREVATEL, опрос среди украинцев показал, что население считает первый месяц президентства Владимира Зеленского "катастрофой".

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Персона
Владимир Зеленский
Место
Украина
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ПНХ ПТН
ПНХ ПТН
Часть до него ещё сделано, часть тупо бесполезная срань. Пункты где он чето внёс можно было даже не писать, пока они не приняты это не более чем пиар. По сути за месяц ничего полезного не сделано. Сделаю скидку на стажировку. Но Вова ходит по акуенно тонкому льду!
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ivanov koly
ivanov koly
перезапуск судебной реформы-самый смешной пункт
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Александрович Алексей
Александрович Алексей
ivanov koly, а по мне так самый последний смешнее! И главное весомый!
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Александров Сергей
Александров Сергей
А на кой ляд он там нужен? Штат официантов, мойщиков машин и чистильщиков унитазов укомплектован полностью. А ни на что другое он и не годен, будет или деньги у гостей выклянчивать или украдет чего-нибудь!
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