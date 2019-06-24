У Зеленского рассказали, что сделали за первый месяц президентства. Видео

У президента Украины Владимира Зеленского отчитались о проделанной работе за первый месяц президентства.
Команда главы государства опубликовала видео, где сообщила о достижениях гаранта за месяц нахождения у власти.
У Зеленского достижениями в работе считают:
Возобновил полноценную работу консультационной группы в Минске;
Заверил международных партнеров в том, что курс Украины на европейскую интеграцию неизменный;
Получил от европейских лидеров поддержку позиции Украины относительно освобождения пленных и санкционного давления на Россию;
Договорился про возобновления Нормандского формата переговоров;
Заявил, что переговоров с сепаратистами не будет;
Подал в ВР 16 законопроектов, которые обещал во время избирательной кампании;
Внес в ВР закон про импичмент;
Внес в Раду закон про наказание за незаконное обогащение чиновников, которые предусматривает конфискацию незаконно нажитого имущества;
На запрос общества распустил Раду восьмого созыва, выиграв судовой процесс в Конституционном суде;
Владимир Зеленский
Начал перезапуск судебной реформы;
Подал в Раду законопроект про отмену формулы "Роттердам +" и ее превращение на "Роттердам-";
Презентовал отечественным и иностранным инвесторам стратегию восстановления Донбасса, начиная с деоккупированных территорий;
Развенчал мифы про дефолт;
Привлек крупный бизнес к решение значительных социальных проблем (закупка "скорых" для больниц, приобретение квартир для семей пленных моряков) без обратных обещаний от власти;
Заставил Кабмин и министерства погасить задолженность по зарплатам шахтерам;
Отменил обязательность школьной формы;
Отменил штрафы за нарушение правил работы с наличными, которыми облагали бизнес с 1995 года;
Окончательно урегулировал использование мигалок — они разрешаются только для узкого круга спецмашин, а не депутатских или министерских авто;
Открыл улицу Банковую для людей;
Установил новую форму обращений к президенту — по имени.
Как сообщал OBOZREVATEL, опрос среди украинцев показал, что население считает первый месяц президентства Владимира Зеленского "катастрофой".
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