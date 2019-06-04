У Зеленского рассказали, что президент делает по ночам в АП

Президент Украины Владимир Зеленский приезжает на работу с самого утра, а покидает рабочий кабинет поздним вечером.

Об этом в интервью "Украинской правде" рассказал первый заместитель главы АП Сергей Трофимов.

"В 8:30 мы все на работе, чтобы в 9:00 могли полноценно работать. Президент приезжает раньше, он еще в спортзал заходит. У него гораздо более жесткий график, чем у всех нас. Первые дни мы засиживались до 1-2 ночи. Сейчас заканчиваем где-то в 22:00", – сообщил чиновник.

С его слов, глава государства ежедневно проводит совещания с подчиненными.

"На второй день после назначения у нас прошло аппаратное совещание, где были все заместители, руководители департаментов. Мы только включаемся в процесс. У Владимира Александровича есть стратегические совещания. Они в первую очередь проходят при участии первого помощника и с главой АП", – подчеркнул Трофимов.

Заместитель главы АП пояснил, что президент выслушивает все доклады и лично принимает решения.

"Все докладывают президенту по своей зоне ответственности, но все решения принимает самостоятельно президент, слушая все стороны. Я бы сейчас не говорил о каком-то жестком устоявшемся графике, ведь мы только запускаем процесс", – рассказал он.

Владимир Зеленский

Трофимов добавил, что Зеленский полностью поглощен работой, к которой относится со всей ответственностью.

"Он очень ответственный человек. Я знаю его больше 10 лет. Ему очень важно доверие людей. Он никогда не подводил и очень дорожит доверием. Сейчас Владимир Александрович весь в работе, он очень занят, решает сложные задачи. Насколько это удобно – тяжело сказать. Это большая нагрузка, ответственность и мужество с его стороны", – заключил чиновник.

Как сообщал OBOZREVATEL, Администрация президента Украины полностью изменилась с приходом нового главы государства Владимира Зеленского.

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