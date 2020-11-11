У Зеленского рассказали, что позволит ускорить деоккупацию Крыма

Марина Лисничук
Марина Лисничук
Политика
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Вопрос водоснабжения Крыма

Вопрос водоснабжения аннексированного Россией Крыма для украинского правительства является едва ли не единственным рычагом давления на в страну-агрессора в вопросе его деоккупации. А легко отказываться от полуострова Украины не планирует.

В этом убеждает представитель президента в Автономной Республике Антон Кориневич. Мыслями он поделился в комментарии "РБК-Украина".

По его словам, ничто не снимает с РФ обязанности прежде всего самостоятельно решить проблему с крымской водой. Он еще раз напомнил принципиальную позицию Киева: "никаких разговоров о подаче днепровской воды до деоккупации полуострова".

Представитель Зеленского также подчеркнул, что скептически относится к масштабным инфраструктурным проектам России в Крыму, в частности, строительства опреснительных установок и водоводов.

"За все шесть лет аннексии российская власть предпочитала вкладывать средства не в решение проблем крымчан, а тратила деньги на такие проекты как Крымский мост и трасса "Таврида". И все это лишь для усиления военных возможностей и переброски войск", – убежден Кориневич.

Чиновник подчеркнул, мол, украинская власть признает, что днепровская вода – наверное, единственный механизм в ее руках, который может сдвинуть с мертвой точки процесс возвращения полуострова.

"Мы считаем, что вопрос воды и Северо-Крымского канала – это важный рычаг давления на страну-оккупанта, и этот рычаг может ускорить деоккупацию Крыма. Потому что, как показывает жизнь, страна-оккупант на данный момент не способна самостоятельно решить проблему водоснабжения", – подытожил Кориневич.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Владимир Зеленский выразил надежду, что Евросоюз присоединится к инициативе Украины по созданию платформы с деоккупации Крыма. Он отметил, что пока не существует ни одного документа и площадки для обсуждения форматов возвращения Украине полуострова.

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