У Зеленского рассказали, будут ли переносить местные выборы

В Офисе президента Украины считают, что никаких оснований для переноса местных выборов 25 октября 2020 года нет.

Единственная причина, по которой это могло бы случиться, – резкое ухудшение ситуации с заболеваемостью коронавирусом. Впрочем, как пишет "РБК-Украина", советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заверил, что сейчас ситуация с COVID-19 относительно контролируется.

В то же время перенос или отмена выборов является сложным юридическим процессом, который влечет за собой огромные расходы из бюджета и впоследствии обязательно может привести к судебным процессам.

"То есть причины для переноса должны быть настолько убойными и юридически выверенными, чтобы иметь возможность отстоять все это в судах и получить право на законное списание объемных бюджетных средств, потраченных на организацию процесса", – пояснил Подоляк.

По его мнению, тему переноса выборов в медиа якобы активно раскачивают практически все политические группы и оппозиционные силы.

"Это банальный, низкозатратный, некреативный, но достаточно скандальный способ вести агрессивную часть пропагандистской избирательной кампании", – отметил советник главы ОПУ.

В то же время еще один источник в окружении президента Владимира Зеленского убежден, что тезис о переносе выборов специально раскручивают Telegram-сообщества, используя его против власти.

"Все эти ресурсы имеют российский и пророссийский след. Им выгодны такие установки. Тем самым забрасывается сигнал избирателям: мол, власть испугалась и отменит выборы, потому что проиграет", – сказал собеседник, отметив, что отменять или переносить выборы во власти все-таки не планируют.

Как сообщал OBOZREVATEL, Центральная избирательная комиссия Украины совместно с Министерством здравоохранения разработали рекомендации по проведению местных выборов в условиях карантина. Избирательное право не будет ограничено даже для граждан с признаками ОРВИ и температурой до 37,3 градусов.