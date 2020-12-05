У Зеленского провели закрытую встречу с блогерами: СМИ показали список участников
В пятницу, 4 декабря, в Офисе президента состоялась закрытая встреча с блогерами и представителями гражданского общества, которые пишут о национальной безопасности и обороне.
Мероприятие провели заместитель руководителя ОП Роман Машовец, советники главы ОП Михаил Подоляк и Алексей Арестович. Издание "Бабель" получило и опубликовало полный список участников встречи.
На встрече присутствовали:
Волонтер фонда "Повернись живим" Наталья Калмикова
Сержант морской пехоты и глава правления "Милитарного портала" Тарас Чмут
Волонтер Наталья Воронкова
Волонтер и спикер организации Inform Napalm Михаил Макарук
Лидер группы "Антитела", молодежный посол UNICEF Тарас Тополя
Журналист и военный Владислав Волошин
Блогер Семен Кабакаев
Алексей Мельников
Офицер Генерального штаба и блогер Анатолий Штефан
Андрей Костенко
Директор Центра противодействия российской пропаганде Юрий Кочевенко
Волонтер Мария Подыбайло
Военная Ольга Сальникова
Военный Евгений Сазько
Ветеран АТО Александр "Гром" Грамарчук,
Музыкант и администратор "Антител" Сергей Вусик
Несколько участников встречи рассказали, что встреча была "ни о чем".
"Каждый из нас высказал свои претензии, нас послушали, в ответ – вода", – рассказал один из присутствующих.
По словам другого участника, говорили "о больных вопросах в Вооруженных силах, поворот лицом к армии, о деле Рифмастера".
По словам участников, "никакого фидбэка на то, о чем говорили, не получили".
Как сообщал OBOZREVATEL ранее, в офисе Зеленского рассказали о создании пула блогеров для "позитивного освещения". Советник главы ОП отметил, что в случае необходимости блогерам могут оказывать поддержку.