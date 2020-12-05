У Зеленского провели закрытую встречу с блогерами: СМИ показали список участников

В пятницу, 4 декабря, в Офисе президента состоялась закрытая встреча с блогерами и представителями гражданского общества, которые пишут о национальной безопасности и обороне.

Мероприятие провели заместитель руководителя ОП Роман Машовец, советники главы ОП Михаил Подоляк и Алексей Арестович. Издание "Бабель" получило и опубликовало полный список участников встречи.

На встрече присутствовали:

Волонтер фонда "Повернись живим" Наталья Калмикова

Сержант морской пехоты и глава правления "Милитарного портала" Тарас Чмут

Волонтер Наталья Воронкова

Волонтер и спикер организации Inform Napalm Михаил Макарук

Лидер группы "Антитела", молодежный посол UNICEF Тарас Тополя

Журналист и военный Владислав Волошин

Блогер Семен Кабакаев

Алексей Мельников

Офицер Генерального штаба и блогер Анатолий Штефан

Андрей Костенко

Директор Центра противодействия российской пропаганде Юрий Кочевенко

Волонтер Мария Подыбайло

Военная Ольга Сальникова

Военный Евгений Сазько

Ветеран АТО Александр "Гром" Грамарчук ,

Музыкант и администратор "Антител" Сергей Вусик

Список участников встречи. Бабель

Несколько участников встречи рассказали, что встреча была "ни о чем".

"Каждый из нас высказал свои претензии, нас послушали, в ответ – вода", – рассказал один из присутствующих.

По словам другого участника, говорили "о больных вопросах в Вооруженных силах, поворот лицом к армии, о деле Рифмастера".

По словам участников, "никакого фидбэка на то, о чем говорили, не получили".

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, в офисе Зеленского рассказали о создании пула блогеров для "позитивного освещения". Советник главы ОП отметил, что в случае необходимости блогерам могут оказывать поддержку.