У Зеленского провели закрытую встречу с блогерами: СМИ показали список участников

Карина Бондаренко
Карина Бондаренко
Политика
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Офис президента Украины

В пятницу, 4 декабря, в Офисе президента состоялась закрытая встреча с блогерами и представителями гражданского общества, которые пишут о национальной безопасности и обороне.

Мероприятие провели заместитель руководителя ОП Роман Машовец, советники главы ОП Михаил Подоляк и Алексей Арестович. Издание "Бабель" получило и опубликовало полный список участников встречи.

На встрече присутствовали:

  • Волонтер фонда "Повернись живим" Наталья Калмикова

  • Сержант морской пехоты и глава правления "Милитарного портала" Тарас Чмут

  • Волонтер Наталья Воронкова

  • Волонтер и спикер организации Inform Napalm Михаил Макарук

  • Лидер группы "Антитела", молодежный посол UNICEF Тарас Тополя

  • Журналист и военный Владислав Волошин

  • Блогер Семен Кабакаев

  • Алексей Мельников

  • Офицер Генерального штаба и блогер Анатолий Штефан

  • Андрей Костенко

  • Директор Центра противодействия российской пропаганде Юрий Кочевенко

  • Волонтер Мария Подыбайло

  • Военная Ольга Сальникова

  • Военный Евгений Сазько

  • Ветеран АТО Александр "Гром" Грамарчук,

  • Музыкант и администратор "Антител" Сергей Вусик

Список участников встречи.

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