У Зеленского провели закрытую встречу с блогерами: СМИ показали список участников
В пятницу, 4 декабря, в Офисе президента состоялась закрытая встреча с блогерами и представителями гражданского общества, которые пишут о национальной безопасности и обороне.
Мероприятие провели заместитель руководителя ОП Роман Машовец, советники главы ОП Михаил Подоляк и Алексей Арестович. Издание "Бабель" получило и опубликовало полный список участников встречи.
На встрече присутствовали:
Волонтер фонда "Повернись живим" Наталья Калмикова
Сержант морской пехоты и глава правления "Милитарного портала" Тарас Чмут
Волонтер Наталья Воронкова
Волонтер и спикер организации Inform Napalm Михаил Макарук
Лидер группы "Антитела", молодежный посол UNICEF Тарас Тополя
Журналист и военный Владислав Волошин
Блогер Семен Кабакаев
Алексей Мельников
Офицер Генерального штаба и блогер Анатолий Штефан
Андрей Костенко
Директор Центра противодействия российской пропаганде Юрий Кочевенко
Волонтер Мария Подыбайло
Военная Ольга Сальникова
Военный Евгений Сазько
Ветеран АТО Александр "Гром" Грамарчук,
Музыкант и администратор "Антител" Сергей Вусик
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