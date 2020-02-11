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11 февраля • обновлено в 15:29
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"Впереди – важные реформы!" У Зеленского прокомментировали замену Богдана на Ермака

1.6т
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Пресс-служба Офиса президента Владимира Зеленского прокомментировала назначение новым главой ОП вместо Андрея Богдана Андрея Ермака.

Соответствующее заявление с объяснением кадровых перестановок появилось во вторник, 11 февраля, в соцсетях ОП.

"С сегодняшнего дня Офис президента Украины возглавляет Андрей Ермак. Предыдущий руководитель Андрей Богдан подал в отставку. Офис президента благодарен за его работу в течение этих месяцев", – сказано в заявлении.

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У Зеленского прокомментировали замену Богдана на Ермака

У Зеленского прокомментировали замену Богдана на Ермака

"Смена руководителя Офиса президента Украины никоим образом не влияет на политический курс государства. Впереди важные реформы, и именно на этом фокусируется команда Владимира Зеленского. Офис Президента уверен, что Андрей Ермак справится с вверенным ему ответственностью", – добавили в ОП.

Как сообщал OBOZREVATEL, информация об отставке Андрея Богдана появилась вечером 10 февраля. Сообщалось, что тогда же начали вывозить его вещи из кабинета на улице Банковой. В понедельник у Богдана состоялся малоприятный разговор с Владимиром Зеленским, после которого было принято решение об уходе.

Офис президента обнародовал указы об увольнении Богдана и назначении на его место Андрея Ермака.

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Автор
Ирина Кулинич
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Гоша Злой
Гоша Злой
как можно поменять того чего нет?)
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Zhikharev Dmitry
Zhikharev Dmitry
ну, щас Украину попрёт...
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Костюченко Григорий
Костюченко Григорий
"Курс не меняем"-сказал Гастелло и потянул штурвал на себя.
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