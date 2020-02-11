"Впереди – важные реформы!" У Зеленского прокомментировали замену Богдана на Ермака

Пресс-служба Офиса президента Владимира Зеленского прокомментировала назначение новым главой ОП вместо Андрея Богдана Андрея Ермака.

Соответствующее заявление с объяснением кадровых перестановок появилось во вторник, 11 февраля, в соцсетях ОП.

"С сегодняшнего дня Офис президента Украины возглавляет Андрей Ермак. Предыдущий руководитель Андрей Богдан подал в отставку. Офис президента благодарен за его работу в течение этих месяцев", – сказано в заявлении.

У Зеленского прокомментировали замену Богдана на Ермака

"Смена руководителя Офиса президента Украины никоим образом не влияет на политический курс государства. Впереди – важные реформы, и именно на этом фокусируется команда Владимира Зеленского. Офис Президента уверен, что Андрей Ермак справится с вверенным ему ответственностью", – добавили в ОП.

Как сообщал OBOZREVATEL, информация об отставке Андрея Богдана появилась вечером 10 февраля. Сообщалось, что тогда же начали вывозить его вещи из кабинета на улице Банковой. В понедельник у Богдана состоялся малоприятный разговор с Владимиром Зеленским, после которого было принято решение об уходе.

Офис президента обнародовал указы об увольнении Богдана и назначении на его место Андрея Ермака.

Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!