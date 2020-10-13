У Зеленского признались, зачем задумали опрос в день выборов

В Офисе президента Украины отметили, что анонсированный Владимиром Зеленским на 25 октября всенародный опрос станет лишь одним из инструментов демократии и не будет иметь юридических последствий.

В пресс-службе ОПУ отметили, что среди ключевых приоритетов действующего главы государства, которые были анонсированы еще в 2019 году, отдельно стояло желание дать гораздо больше возможностей именно обществу решать, как развиваться государству.

"То есть открыть в Украине двери для настоящей демократии. Когда общество самостоятельно определяет свои базовые ожидания и получает прямые инструменты для воплощения этих ожиданий в повседневную жизнь. Именно для этого в парламенте разрабатывается пакет законов о народовластии, и ключевой из них – о всеукраинском референдуме – уже на пути к принятию депутатами. Но не только референдумы могут использоваться как средство непосредственного влияния граждан на содержание государственной политики. Опросы – другой инструмент", – пояснили у Зеленского.

В ОПУ отметили, что предложенный президентом общенациональный опрос даст возможность каждому гражданину высказаться о том, что действительно важно для нашего общества без вмешательства ангажированных экспертов и политиков, склонных к манипуляциям.

"То есть государство ставит прямые вопросы обществу и получает прямые ответы без посредников. Именно так работает истинная демократия. Подчеркиваем, что опрос, который предлагается провести 25 октября, в отличие от референдума, как это определено для референдума Конституции, не будет иметь прямых юридических последствий", – заверили в Офисе президента.

Также в объяснении подчеркнули, что потребность в этой форме непосредственной демократии обусловлена тем, что содержание политики в государстве должен определять народ, а не только те, кто имеет достаточно медийного влияния и денег.

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