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5 декабря • обновлено в 17:58
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У Зеленского пригрозили построить стену на Донбассе: Россия ответила

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Заместитель главы Министерства иностранных дел России Андрей Руденко назвал заявление помощника президента Украины Андрея Ермака отгородить часть Донбасса стеной контрпродуктивным.

По его мнению, не очень полезно спекулировать на негативных сценариях развития событий, особенно перед предстоящим саммитом "нормандской четверки", передает Интерфакс.

Владимир Зеленский и Владимир Путин

Владимир Зеленский и Владимир Путин

Коллаж

"Попытки спекулировать на разного рода негативных сценариях вряд ли полезны накануне встречи лидеров в Париже. Такие заявления контрпродуктивны и вызывают серьезные вопросы относительно реальных намерений Киева на предстоящем саммите", – сказал российский дипломат.

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При этом Руденко заявил, что для России якобы главное – это убедиться, что все стороны конфликта верны Минским договоренностям. По мнению российского чиновника, эти соглашения должны оставаться главной формой урегулирования войны на Донбассе.

Андрей Руденко

Андрей Руденко

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Как сообщал OBOZREVATEL, помощник президента Украины Андрей Ермак сказал, что страна может отгородиться от неподконтрольной части Донбасса стеной, если саммит "нормандской четверки" пройдет неудачно.

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Тема
Война на Донбассе
Персона
Андрей Ермак
Место
Россия
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Kirlackaj Viola
Kirlackaj Viola
Над вами еще с прошлой стеной ржать не перестали, а вы опять с той же песней? В целом то пофиг, видели мы уже, как у вас строят. Ну сопрут еще пару миллиардов, делов то?
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Кувалдин Иван
Кувалдин Иван
Шо, опять? Тогда зовите Кролика, он мастак по стенам.
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Tapasenko 0leg
Tapasenko 0leg
Яйценюха надо вызывать! Ему лишний лярд баксов не помешает.
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