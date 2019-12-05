У Зеленского придумали замену "Л/ДНР" в Минске: "республики" огрызнулись

Помощник президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак заявил о намерении привлечь к переговорам Трехсторонней контактной группы в Минске представителей отдельных районов Донбасса, которые переехали на подконтрольную Киеву территорию.

Планами он поделился во время выступления в Chatham House в Лондоне в четверг, 5 декабря, пишет "Интерфакс-Украина".

Идея состоит в том, что необходимо выбрать по представителю от каждого района Донецкой и Луганской областей. Это должны быть люди, которые проживают на подконтрольной Украине территории и имеют правовую связь с Донбассом: регистрацию, недвижимость, бизнес и т. д. Всего таких представителей территорий будет 18.

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Помощник Зеленского также подчеркнул, что это должны быть известные люди, к которым прислушиваются, которые имеют хорошую репутацию, в том числе, спортсмены, деятели культуры.

Украина в свою очередь также выбирает 18 представителей. Вместе 36 человек должны будут выбрать шестерых, которые и будут от имени ОРДЛО участвовать в Минском процессе.

Помощник Зеленского указал, что российская сторона всегда говорит, что Украина "должна говорить с территориями, садиться за стол с этими людьми, но мы не можем говорить с людьми, которых не признает международное право".

"Но мы готовы говорить с нашими гражданами. Я думаю, что если мы согласуем это, это будет очень революционным решением, которое кардинально изменит расклад. Потому что до сегодняшнего дня у нас были только представители этих неопределенных группировок, которые присутствовали как "эксперты", – считает он.

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В "ДНР" в свою очередь заявили, что задумки Киева о смене состава Контактной группы якобы полностью противоречат самой сути Минского процесса, призванного усадить противоборствующие стороны за стол переговоров для урегулирования конфликта.

"Если Киев будет сам выбирать, с кем вести переговоры, то весь процесс теряет смысл. Очевидно, что украинская власть не хочет договариваться с легитимными представителями "республик", отстаивающих законные интересы народа, а планирует взамен выбрать "говорящие головы", которые будут выражать удобную для них точку зрения", – огрызнулась "представитель" "ДНР" Наталья Никанорова.

"Господин Ермак так яро настаивает на изменении состава Контактной группы со стороны "республик" лишь потому, что мы требуем от украинской стороны диалога именно с нашим народом, а не с Российской Федерацией, которая, как и ОБСЕ, является посредником переговорного процесса", – высказалась она.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Ермак заявил, что Зеленский рассматривает возможность внесения изменений в Конституцию об особом статусе Донбасса после "нормандской встречи".

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