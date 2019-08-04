У Зеленского предложили сажать в тюрьму за переговоры с Россией

Будущий народный депутат от партии Владимира Зеленского "Слуга народа" Богдан Яременко предложил ввести уголовную ответственность за переговоры неуполномоченных с представителями России.

Такой комментарий он дал агентству "Интерфакс-Украина", уточнив, что нужно навести порядок в воюющей стране.

"Не знаю, буду ли я иметь поддержку своих коллег. Но я точно предложу изменения в Уголовный кодекс о ведении сепаратных переговоров без надлежащих полномочий государства. Воюющая страна. Мы должны навести порядок", – сказал он.

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Яременко также добавил, что выступает за сокращение влияния государства на разные сферы жизни общества, однако там, "где государство есть – внешняя политика и оборона, оно должно действовать очень четко, жестко и уверено".

Яременко прошел в парламент на внеочередных выборах по мажоритарному округу №215 в Киеве.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в команде "Слуги народа" предложили принять изменения в Конституцию и проголосовать за введение национальной автономии для оккупированного Крыма.

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