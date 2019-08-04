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У Зеленского предложили сажать в тюрьму за переговоры с Россией

2.3т Читать материал на украинском

Будущий народный депутат от партии Владимира Зеленского "Слуга народа" Богдан Яременко предложил ввести уголовную ответственность за переговоры неуполномоченных с представителями России.

Такой комментарий он дал агентству "Интерфакс-Украина", уточнив, что нужно навести порядок в воюющей стране.

"Не знаю, буду ли я иметь поддержку своих коллег. Но я точно предложу изменения в Уголовный кодекс о ведении сепаратных переговоров без надлежащих полномочий государства. Воюющая страна. Мы должны навести порядок", – сказал он.

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Богдан Яременко предложил сажать за переговоры с РФ

Богдан Яременко предложил сажать за переговоры с РФ

Яременко также добавил, что выступает за сокращение влияния государства на разные сферы жизни общества, однако там, "где государство есть – внешняя политика и оборона, оно должно действовать очень четко, жестко и уверено".

Яременко прошел в парламент на внеочередных выборах по мажоритарному округу №215 в Киеве.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в команде "Слуги народа" предложили принять изменения в Конституцию и проголосовать за введение национальной автономии для оккупированного Крыма.

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Тема
Российско-украинский конфликт
Место
Украина
Тег
Партия "Слуга народа"
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Trubitsyn Andrey
Trubitsyn Andrey
Ни каких переговоров ! Биться до последнего украинца и до полного краха страны победевшего идиотизма!!!
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Злопыхатель Вежливый
Злопыхатель Вежливый
Как сказал великий мафиози Аль Капоне : „Если ваши друзья просят вас договориться с вашим врагом, значит предатели уже договорились за вашей спиной!“
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Исаев Максим
Исаев Максим
Вы со своими гражданами воюете! При чём здесь Россия и какие переговоры?
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Ангеловський Володимир
Ангеловський Володимир
Исаев Максим, "...какие переговоры?" - а ті, які проводили Бойко та Медведчук - ці люди не мають повноважень - тільки заговорив від імені України, отримай кримінальне провадження.
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