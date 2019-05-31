"Это реванш России": как Зеленский и Ко оскандалились с языком

Команда президента Украины Владимира Зеленского снова загремела в скандал. Совладелец и руководитель студии "Квартал 95" Борис Шефир, брат первого помощника главы государства Сергея Шефира, считает, что первый шаг к прекращению войны с Российской Федерацией – это отмена закона об украинском языке.

Хотя позже, после волны возмущения общественности, в АП открестились от позиции бизнесмена, это далеко не первая критика закона со стороны Зеленского и членов его команды.

Какие шансы у команды ЗЕ отменить языковой закон и последствия такого решения – узнавал OBOZREVATEL .

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Отмена квот и закона о языке

Соратник Зеленского Борис Шефир выступил против квот на украинский язык и назвал долгожданный закон об украинском языке ненормальным.

Борис Шефир

"Квоты и запреты — это плохо. Любые. Это противоречит Конституции Украины. Статью 10, где идет речь о государственном языке, всегда цитируют наполовину. Вторая часть статьи говорит о том, что региональные языки и русский (отдельно выделенный) государство поддерживает и развивает. Квоты — это не развитие, это подавление языка. Конечно, украинский язык нужно поддерживать и развивать. Но не методом квотирования, а, например, какими-то преференциям, например, в налогообложении. Украинский язык должен стать модным. А производство на украинском — коммерчески привлекательным", – заявил совладелец "Квартал 95".

В связи с этим бизнесмен ожидает от новоизбранного президента сокращения языковых квот и отмены закона об украинском языке.

"Я ожидаю пересмотра квот. 90% — это много. Закон о языке нужно отменить и принять нормальный закон. Это первый шаг для отмены войны", – заявил Шефир.

Это заявление вызвало значительный резонанс среди общественности. И неспроста. Борис Шефир является давним другом и бизнес-партнером президента Украины Владимира Зеленского. Его брата, Сергея, недавно назначили на пост первого советника президента. Все трое являются основателями студии "Квартал 95", которой сейчас и руководит Борис.

Сергей Шефир, Владимир Зеленский, Борис Шефир "Квартал 95"

Братья Шефиры являются ближайшими соратниками Зеленского, и подобные высказывания дают повод говорить о том, что отмена закона о языке является позицией всей команды.

После волны критики в АП прокомментировали заявление Шефира, заявив, что бизнесмен выразил исключительно собственное мнение.

"Эта мысль не совпадает с позицией президента Украины Владимира Зеленского и Администрации президента", — заявили в пресс-службе.

Но вот только ранее от самого новоизбранного президента звучали неоднозначные позиции относительно законопроекта:

"Украинский язык — государственный язык. Страна и власть должны поддерживать и развивать русский язык и языки меньшинств. Не надо давить их языки. Не надо давить русский язык", — заявлял Зе.

Еще в период предвыборной кампании многих украинцев возмутило заявление тогдашнего кандидата в президенты в контексте "давления на русский язык". Пользователи в соцсетях начали интересоваться, а где же в Украине ущемляют русскоязычных? На один из таких вопросов ответил тогдашний советник Зеленского, который отвечал за гуманитарную сферу, в частности, языковую и информационную политику Александр Харебин. Он отметил, что только страна-оккупант способна делить страну на украино- и русскоговорящих.

Александр Харебин

"Моя точка зрения на протяжении многих лет заключалась в следующем. У Украины есть собственные права на русский язык. И они будут заявлены", – заявил он.

В день, когда Верховная Рада Украины приняла языковой закон, будущий президент Украины назвал его таким, который разделяет общество. И после вступления в должность пообещал его проанализировать и по итогам принять решение.

"После моего вступления в должность президента будет сделан тщательный анализ этого закона, чтобы убедиться, что в нем соблюдены все конституционные права и интересы всех граждан Украины. По итогам анализа буду реагировать в соответствии с конституционными полномочиями президента Украины и в интересах граждан", – сказал Зеленский после победы во втором туре выборов.

Учитывая заявления близкого друга новоизбранного президента, можно предположить, каким будет результат его пересмотра.

Языковой реванш

В Верховной Раде такую позицию по языку поддерживает разве что "Оппозиционный блок" и отколовшиеся от него нардепы. При принятии законопроекта депутаты фракции не дали ни одного голоса, аргументируя это тем, что языковой закон ущемляет права русскоязычного населения.

Если команда Зеленского продолжит свою линию по отмене закона, то в новом парламенте партии "Слуга народа" придется сотрудничать разве что с партией "Оппозиционная платформа – За жизнь", возглавляемой Юрием Бойко, Вадимом Рабиновичем и кумом российского президента Виктором Медведчуком.

Виктор Медведчук и Вадим Рабинович dsnews.ua

Согласно социологическим опросам, "Оппозиционная платформа" занимает второе место в предвыборном рейтинге на внеочередных парламентских выборах-2019, исходя из чего может стать второй по величине фракцией в ВРУ. Более того, ходят слухи о возможном воссоединении "Оппозиционного блока", что еще больше укрепит шансы политиков на выборах.

Более того, риторика членов команды ЗЕ уже стала неким трамплином для возвращения прокремлевских или просто одиозных политиков в украинскую власть.

О своем желании прилететь в Украину уже заявил беглый народный депутат Украины Александр Онищенко. Он даже выразил готовность вновь баллотироваться в Верховную Раду. Правда, 23 мая суд отказался принимать решение об отмене розыска и слушания перенесли на 31 мая. Нардепу остается только ждать решения суда.

Справка: Онищенко бежал из Украины в 2016 году. На его имущество был наложен арест. Он подозревается в организации незаконной схемы по перепродаже газа с убытком бюджету на сумму более 1,613 млрд грн.

Александр Онищенко

Министр энергетики и угольной промышленности времен Януковича, который разыскивается в Украине в связи с подозрениями в расхищении средств в особо крупных размерах, Эдуард Ставицкий тоже выразил предположение о своем возможном возвращении на родину. И даже предлагает новой власти поделиться своими знаниями о том, как закончить войну на Донбассе.

Эдуард Ставицкий

Но самым резонансным возвращением может стать приезд в Украину сбежавшего экс-президента Виктора Януковича. Об этом сообщил его адвокат Виталий Сердюк. По его словам, политическая ситуация, которая была в Украине, не вечная, и адвокаты делают все, чтобы прекратить "политическое преследование" их подзащитного, после чего он сможет вернутся обратно.

Виктор Янукович

Возможность отмены и последствия

В комментарии OBOZREVATEL народный депутат от фракции "Народный фронт" и один из соавторов законопроекта об украинском языке Николай Княжицкий, сообщил, что не существует ни одного механизма для отмены языкового закона, кроме решения Конституционного суда.

"Это возможно в том случае, если суд признает, что при принятии закона была нарушена Конституция. Но она нарушена не была", – говорит нардеп.

Впрочем, у команды Зеленского есть другой вариант, который предполагает не отмену закона, а разработку и принятию нового.

"Можно принять другой закон, и если такие люди, как Шефир, будут составлять большинство в зале ВР, то мы будем снова иметь закон "Колесниченко-Кивалова", который фактически нивелирует закон о защите украинского языка", – добавил Княжицкий.

"Это даже не реванш пророссийских сил, это реванш России", – заявил политик.

Однако коллега Княжицкого по парламенту, народный депутат от фракции БПП Александр Бригинец уверен, что новоизбранный президент не решится на подобные действия.

"Почему Зеленский не сможет его отменить? Потому что это очень важный закон с точки зрения осознания украинцев себя как нации. И любые попытки задеть этот закон могут привести к существенным протестам со стороны украинцев. Я думаю, что президент не решится на такой шаг, и поэтому рассматривать вариант отмены этого закона, я не считаю целесообразным", – сказал он в комментарии OBOZREVATEL.

Бригинец добавил, что абсолютно не видит никакой связи между отменой закона об украинском языке и прекращением войны на Донбассе.

"Это выглядит примерно так: вот есть какой-то закон, который поссорил кого-то с кем-то, а я напомню, что когда началась война, закона о языке и близко не было, и вот если этот закон убрать, то наступит мир и благодать. Это предательская позиция в отношении Украины. Фактически, Зеленский, или "у Зеленского", или окружение Зеленского не признает Россию оккупантом, и говорит о том, что у нас гражданская война", – заявил нардеп.

А есть ли ущемления русскоязычных?

На самом деле нет. Закон регулирует использование украинского во многих сферах. Прежде всего на уровне взаимодействия с государством, в образовании, медицине, культуре и в СМИ. При этом в личном, повседневном общении никто не запретит разговаривать на русском, румынском или венгерском.

К тому же, закон прописывает обоюдное согласие на использование удобного языка. Если двое врачей на рабочем месте используют русский и это всех устраивает, то никакого штрафа им не будет. Аналогичное правило действует, если пациент с врачом хочет разговаривать не на украинском.

Абсолютно у всех нацменьшинств, будь то россияне, венгерцы или румыны сохраняется право и возможность свободного доступа к любому иному контенту. Каждый сможет посмотреть любимую передачу в YouTube или Facebook без каких-либо проблем или ограничений на том языке, на каком он хочет.

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